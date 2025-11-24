全台HIV感染者逾3.6萬人 新警鐘！人數雖趨緩、年齡在下降 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

疾管署統計，截至2024年底，全台HIV感染者已超過3.6萬人，雖然近年新增感染者人數已趨緩，但臨床發現，新確診感染者年齡有下降趨勢、年輕族群感染比例上升，是新的警鐘。台大醫院感染科醫師謝思民今（24）日指出，HIV感染者仍存在治療與照護需求未完全滿足的現象，包括資訊取得、心理支持、治療選擇指導及社會資源協助等，甚至臨床上還有醫護人員不熟悉「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」概念。

響應12月1日世界愛滋日，五位來自醫療、護理及病友團體的專家學者，上午出席《2025 World AIDS Day 世界愛滋日簡單愛，開啟醫病共享對話》記者會，共同倡議「醫病共享決策」的重要性。

台灣感染症醫學監事、衛福部愛滋病防治委員會委員林錫勳表示，台灣持續引進更為多元且彈性的HIV治療方式，已經提升治療順從性的與穩定病毒壓制效果，也是國內全面邁向「U=U」的重要關鍵。

林錫勳說，為了實現「2030終結愛滋」的國際目標，疾管署正積極更新愛滋防治白皮書，將防治願景從「治療」延伸至「預防」，暴露前預防性投藥（PrEP）普及化與提升HIV檢測可近性，有望成為降低新發感染的兩大關鍵策略，讓更多高風險族群願意及早檢測、及早介入。

醫病共享決策（SDM）在HIV照護中的角色也越來越重要。謝思民說，臨床常遇到患者對治療方案感到困惑，部分人甚至因為資訊不足而猶豫是否要轉換治療方式，此時，醫療團隊就會主動與病患溝通，依據個人生活型態量身訂做最適合的治療方案，像工作繁忙或外出頻繁的患者，用藥就首重便利性與治療順從性。

謝思民一一點名，包括資訊取得、心理支持、治療選擇指導及社會資源協助等方面，台灣現有的HIV感染者仍有部分需求未被滿足，顯示政府、醫療系統與病友團體還需要針對提升患者生活品質與治療成效給予持續支持。

