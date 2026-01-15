全員拍到體力透支 賴雅妍見「真禪師」片場施法念咒

賴雅妍（左）戲外大膽詢問熊仁謙，自己是否有「被跟」。（風暴國際提供）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，其中劇組大膽起用現實生活中真正的禪師熊仁謙，他是擁有40.7萬訂閱者的影音創作者，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育。

主演賴雅妍和熊仁謙有數場對手戲，她回憶起拍攝現場的趣事，忍不住打趣形容這位「非典型演員」：「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

即便身為專業禪師，熊仁謙在片場卻是個不折不扣的「演藝圈新鮮人」，賴雅妍爆料，熊仁謙常帶著「幼幼班」的好奇心問：「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方：「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」

