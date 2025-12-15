全員濕透照曝光！韓國女團台灣雨中「濕身」仍辣跳 笑認：真的很浪漫

娛樂中心／蕭翰弦報導

韓團YOUNG POSSE受MAMA新人提名，並在TMA獲得熱門潛力獎。（圖／攝影龐文宏提供）

韓國女團YOUNG POSSE以堅強實力獲MAMA最佳女新人獎提名、並在TMA頒獎典禮上一舉拿下熱門潛力獎，五位女孩Sunhye、Yeonjung、Jiana、Doeun與Jieun，周末成功舉辦完首次台灣專場演唱會後，昨（14）日在信義區餐廳接受採訪，聊起2025年在台難忘的震撼體驗，成員Jieun表示「做為開球嘉賓，在很多球迷面前表演印象最深刻！」

韓團YOUNG POSSE獲得MAMA新人提名，並在TMA獲得熱門潛力獎。（圖／攝影龐文宏提供）

Jieun表示做為開球嘉賓，在很多球迷面前表演印象最深刻。（圖／攝影龐文宏提供）

YOUNG POSSE在今年7月時曾受邀參加「S2O TAIWAN潑水音樂節」，她們現場大雨中濕透全身，不過澆不熄現場眾多歌迷熱情，更熱舞帶來了《MACARONI CHEESE》、《XXL》等夯曲，融合嘻哈與EDM的風格點燃氣氛，當宣布將在8月回歸新專輯，接著「遇水則發」專輯大賣同時獲獎。

YOUNG POSSE在今年S2O TAIWAN時在大雨狂淋中表演。（圖／翻攝自IG @youngposseup）

YOUNG POSSE全員表演結束全身濕透卻感覺很浪漫。（圖／翻攝自IG @youngposseup）

媒體問到當時S2O TAIWAN表演時全員被雨淋到濕透，是否也是特殊體驗，全員都笑了，Jieun說「我們一開始就知道S2O是一個非常大的音樂祭，原本大家就已經做好心理準備，要在淋雨的狀況下做一場演出，剛好天時地利人和，真的是在下雨的情況下表演，對我們來說是很浪漫的事情。」他們也隔空喊話，希望2026年希望能再度參加這場萬人音樂盛會。

