全員退伍合體！N.Flying迎接10週年重返台北送超狂福利

N.Flying今年全員退伍，除了發行新專輯也展開巡演。（Soul N Joy提供）

韓國樂團N.Flying今年全員晉升為役畢偶像後，隨即舉行巡迴演唱會，李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成5位成員也心繫N.Fia（官方粉絲名）今（4日）正式宣佈「2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘＆CON4 ： FULL CIRCLE’ in TAIPEI」演唱會將於明年1月25日唱進台北國際會議中心（TICC ），邀請歌迷一起度過愉快的晚上。

N.Flying出道10年，擁有〈Rooftop〉、〈Moonshot〉、〈I Like You〉等代表作，退伍後也在今年推出第2張正規專輯《Everlasting》，同名主打歌更在音樂節目《THE SHOW》奪下一位（當周冠軍），也讓粉絲更加期待看到他們在台北的親自演繹。此次再度全員回到台北，成員除了準備了精彩的表演送給N.Fia，同時也帶來豐富福利，讓大家在新的1年開始就感到溫暖。

票價分別為NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950，將於12月13日（六）中午12點在KKTIX正式啟售，相關福利和名額可參考附圖。N.Flying為全場購票觀眾，預備了台北限定小卡，而購買NT$5,900門票的觀眾，更全部可以得到欣賞彩排的福利。再加上粉絲們最喜歡的團體合照，以及擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利，更多詳情請洽主辦單位社群。

