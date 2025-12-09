全嚇一大跳！日本青森7.5地震「台灣團現況曝」旅行社防海嘯避臨海景點

記者李育道／台北報導

日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本青森昨晚發生芮氏規模7.5地震並發布海嘯警報，由於日本為台灣主要旅遊目的，不少民眾擔心當地目前狀況，以及旅日親友安危，對此，觀光署表示未接獲旅行團受影響消息，旅行社及線上平台也將避免臨海景點以防海嘯。

日本東北發生規模7.5強震，造成至少30人受傷，約9萬居民被迫離家避難。路透社和法新社報導，地震發生在8日晚間11時15分（台灣時間晚間10時15分），震央在本州最北端的青森縣外海約80公里處，震源深度54公里。

廣告 廣告

交通部觀光署今天上午說明，經洽台北駐日經濟文化代表處及主要旅行業公協會，目前未接獲旅行團受影響之相關訊息，將持續關注及適時回應。

雄獅旅遊、可樂旅遊指出，針對日本青森地震，目前日本北海道及東北地區的旅客一切平安、行程未受影響，後續將依實際狀況滾動式調整，旅客安全為優先考量。

旅遊平台易遊網表示，目前在青森的旅客都一切平安，同時會以旅客人身安全為首要考量，若相關行程路線有安全疑慮，都會改走替代行程，避免臨海或海邊的景點安排。

東南旅遊表示，目前在北海道的約有200名以及東北地區約80名的旅客，並確認目前的旅遊團行程皆未受影響，旅客安全無虞，將持續關注當地狀況，並與合作夥伴保持密切聯繫，確保行程順利進行。如有異動或影響旅客安全之情況，將立即啟動應對措施。

五福旅遊也表示，旅客未受到影響，僅當下受到驚嚇，目前有一團正在福島縣會津鐵道參訪，乘坐火車，心情尚未受到地震影響。（圖／五福旅遊提供）

五福旅遊也表示，旅客未受到影響，僅當下受到驚嚇，目前有一團正在福島縣會津鐵道參訪，乘坐火車，心情尚未受到地震影響。

更多三立新聞網報導

「改管仔」慘了！立院三讀「噪音車最重罰3.6萬 」情節重大直接吊牌

快衝！好市多超隱藏免費福利 2步驟秒領限量新春紅包袋「造型曝光」

差30分鐘落地！男子鬧喊「就要跟女友坐」 全機被迫返航成田機場

不是珍奶！韓男遊台後「想撕掉護照」被台灣1氛圍震住：韓國做不到

