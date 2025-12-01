全國中小企業總會輔導「東港好鵬派」 盼成南臺灣魅力品牌
▲「東港好鵬派」城鄉聯盟推出三條主題小旅行，探索大鵬灣濕地與生態祕境。
由全國中小企業總會輔導的「東港好鵬派」，串聯城鄉店家與自行車旅遊聯盟，以自行車低碳旅遊的方式，聯手推出三條深度主題小旅行，探索大鵬灣濕地與生態祕境。
在全國中小企業總會「一一四小微區域數位加值與創新體驗計畫」輔導下，包含東大興漁品旗艦店、旭花枝丸、漂浮綠洲、金星雙糕潤、華珍食品、讀者城市與愛晴海．幸福灣等店家，聯合組成「東港好鵬派」品牌聚落。
「東港好鵬派」希望藉由這次三大主題小旅行指南，帶領遊客探索東港祕境與品牌故事，深入體驗東港的自然與人文魅力，更盼「東港好鵬派」成為旅人心中最具魅力的南臺灣品牌聚落。
「東港好鵬派」城鄉聯盟除感謝經濟部中小及新創企業署的支持與指導、中華民國全國中小企業總會的輔導及臺灣獨角獸創意有限公司的協助，促成在地業者共創共好平台，凝聚地方力量，讓光亮不止於大鵬灣，也照進生活的每個角落。
該聯盟推出的三條深度主題小旅行中，「東港大鵬灣冬日低碳之旅」路線，包含漂浮綠洲咖啡廳及大鵬灣單車站，還有搭乘鵬福遊艇體驗大鵬灣遊湖，觀賞絕美海景。
「東港早市美食海鮮之旅」路線，包含號稱早點超市的華珍早點、藏身巷弄的房角石咖啡美學苑、東港農會生鮮超市及東港人信仰中心的東隆宮；「東港華僑市場美食之旅」則大啖東港頂級精緻海鮮、花枝丸及花枝排及知名的雙糕潤口味。
