全國中小學客家藝文競賽總決賽高雄登場 86隊菁英展現客語傳承新活力

「114年全國中小學客家藝文競賽總決賽」在高雄市正修科大登場。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 「114年全國中小學客家藝文競賽總決賽」今(6)日在高雄市正修科技大學盛大登場，賽事由客家委員會與高雄市政府共同主辦、高雄市政府教育局承辦，匯聚來自全台北、中、南、東四區初賽中脫穎而出的86支頂尖隊伍齊聚高雄，包含「客語歌唱表演類」31隊、「客語口說藝術類」38隊及「客語戲劇類」17隊。高達1056人參賽，連帶隊指導老師與工作人員共計1511位師生共襄盛舉，展現客家語言紮根校園的豐碩成果。

廣告 廣告

中央客家委員會副主委邱星崴、高雄市客家委員會楊瑞霞主委、中央客家委員會語言發展處處長吳克能，高雄市教育局副局長劉靜文均親臨現場，為所有參賽師生加油勉勵之外，並擔任頒獎嘉賓。

邱星崴特別勉勵所有參賽師生，客委會舉辦客家藝文競賽的目的，是希望透過比賽讓大家彼此互相交流，真正落實客語生活化，鼓勵大家能在社區、公共場合與日常生活中多多使用客語，傳承客語文化與精神。

楊瑞霞則表示，今年由高雄市承辦全國客家藝文總決賽，足見高雄市在推動客語文化與教學已有一定的績效與量能，高雄市在客家文化教育方面積極推動「台灣母語日」、「客語選修納入正式課程」、「客語沉浸式教學計畫」、「客語生活學校計畫」、「客語結合十二年國教校訂課程計畫」、「聽聽客家本土技藝競賽」及「客語認證輔導研習」等多元措施，期能提升學生客語素養能力與使用客語意願，形塑高雄市成為一個多元文化的典範城市。

這項競賽旨在透過專業的展演舞台，保存並傳達客家文化豐富之內涵，不僅是年度客語教育的盛事，更是透過專業的展演舞台，實現三大核心目的。其一，透過客語歌唱、口說藝術或戲劇的表演方式，保存並傳達客家文化豐富之內涵；其二，為闡揚客家文化並推動本土語言教學，增進師、親、生對客家文化之認同；其三，提供全國學子觀摩交流的機會，讓參賽者得以發揮所長，共同發揚客家語言及文化之美。比賽分為「客語歌唱表演類」 、「客語口說藝術類」 及「客語戲劇類」 三大類別，並細分為幼兒園、國小低、中、高年級至國中等五個組別 ，為不同年齡層的學子提供了發揮所長、觀摩交流的絕佳機會。

作為本屆總決賽承辦單位，高雄市政府教育局為迎接來自全國的客語菁英，賽務工作委由高雄市三民區獅湖國小擔任主要承辦學校，並協同正修科技大學、高雄市正興國小、民族國小、莊敬國小、鼎金國小、前峰國小、凱旋國小、新光國小、鼎金國中、立志中學等十餘所協辦學校共同合作，高雄市將以最周全的準備與熱情，提供所有參賽隊伍最優質的競賽環境。

高雄市光華國中參加「客語口說藝術」競賽，黃康捷同學表示，覺得參加這個比賽讓台風更穩了，和同伴的默契也更好，得獎了也很有榮譽感和成就感。郭耘彤同學則表示，去比賽能讓自己學會說客語，能力變好，比較敢上台，上台也不會那麼怕了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台灣鯛事件下屬扛責記過 高市衛生局長僅受口頭告誡

青年設計翻轉高雄港都印象 城市識別x四大伴手禮華麗轉身

「客語戲劇類」幼兒園第一名隊伍上台領獎。 圖：高雄市教育局/提供