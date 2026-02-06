全國中小學客家藝文競賽 南市雙響砲

一一四年全國中小學客家藝文競賽總決賽圓滿落幕，台南市代表隊表現亮眼，獲得「雙響砲」，億載國小及崑山國小分獲「口說藝術類（國小高年級）」及「客語戲劇類（國小中年級）」全國第一名佳績。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

非客庄也能說好客語。客委會舉辦一一四年全國中小學客家藝文競賽總決賽圓滿落幕，台南市代表隊表現亮眼，獲得「雙響砲」，共有三隊晉級全國總決賽，其中億載國小及崑山國小分別榮獲「口說藝術類（國小高年級）」及「客語戲劇類（國小中年級）」全國第一名佳績。

教育局表示，台南雖非傳統客庄，然支持學校依學生需求開設客語課程，透過推動客語生活學校計畫、辦理客語戲劇教學研習及客語認證輔導班，協助學校營造友善客語學習環境。

億載國小勇奪「口說藝術類（小高）」全國第一名。兩名學童陳聘淳與鄭詠澤，非客籍背景，然從小接受客語學習，累積語感與表達能力，以流利且道地的大埔腔，在全國賽中脫穎而出；崑山國小榮獲「客語戲劇類（小中）」全國首獎，《旗開德勝展神威》戲劇取材自清代林爽文事件，結合歌唱、舞蹈與傳統戲曲元素，呈現六堆客家義民守護家園的歷史故事，並透過「講古」方式，傳遞客家文化精神。