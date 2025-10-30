全國中正盃籃球賽在苗栗開打 縣長鍾東錦為比賽開球

全國中正盃籃球賽在苗栗開打共有全國二二五隊伍參加苗栗縣長鍾東錦為比賽開球。（記者江乾松攝）

▲全國中正盃籃球賽在苗栗開打共有全國二二五隊伍參加苗栗縣長鍾東錦為比賽開球。（記者江乾松攝）

一一四年全國中正盃大學暨中學籃球賽在苗栗開打，共有二二五隊四千多位選手參賽，縣長鍾東錦昨三十日上午到苗商體育館為高男組比賽開球，並替苗栗子弟兵加油。鍾東錦歡迎全國年輕朋友來苗栗以球會友，也邀請選手們比賽之餘到各地走走，欣賞苗栗的好山好水，相信會留下美好的回憶，並愛上苗栗。

苗栗縣籃球協會總幹事吳喜松指出，全國中正盃大學暨中學籃球賽，是全國聯賽之外最大的盃賽，今年共有全國二二五隊伍參加，規模盛大。苗栗縣也派出聯合大學、育達科大、苗栗高商、大倫國中、明仁國中、通霄國中、公館國中、竹南國中在各級賽事應戰，希望為地主留下獎盃。

廣告 廣告

苗栗縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、立委邱鎮軍秘書楊文福、苗栗市長余文忠上午到場為選手加油，鍾東錦除親切慰問選手，並為競爭激烈的高男組新北泰山vs桃園自強的比賽開球。

縣長鍾東錦代表鄉親竭誠歡迎全國優秀選手來苗栗競賽，他除了預祝選手們奪得錦標，也邀請鄉親在十二天的比賽中到苗栗巨蛋體育館、苗商體育館欣賞精彩比賽，並為苗栗子弟兵加油打氣。