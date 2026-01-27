全國中等學校童軍大露營齊聚臺東 展現跨域素養與原民文化活力

開幕典禮暨童軍之夜程序表

2026全國高級中等學校童軍大露營今(27)日起於臺東市盛大展開，活動以「童軍薈萃聚東臺，跨域素養育人才」為主題，吸引來自全國59所學校、約750位學生及380位工作人員參與，將營區劃分為大智、大仁、大勇三大區塊，結合臺東特有的海洋文化與山林綠意，設計豐富的童軍課程，讓參與學員在團結合作中探索自然，實踐與世界同行的核心價值。

開幕典禮暨童軍之夜是活動的一大亮點，邀請多組在地及專業團體帶來精彩演出，其中，國立臺東高商原舞團以勇士的回聲展現文化傳承，該團已連續14年奪得全國舞蹈比賽最高榮譽；國立臺東高中原住民藝術班合唱團則以傳統祈福歌謠領唱原住民語版國歌。此外，還有銅管重奏、街舞及結合樂團與舞團的唱跳表演，透過多元文化交織的舞台，向全國師生展示臺東新世代的青春自信。

廣告 廣告

臺東高商表示，透過為期5天4夜的營隊生活，學生能將課堂知識與戶外實踐結合，培養面對未來的素養與能力，活動不僅是童軍技能的交流，更是對地方文化的深度體驗，期盼每位參與者都能在臺東的山海間留下難忘的學習回憶，並將這份勇於探索的精神帶回校園。