全國中輟預防業務表揚 北市低中輟率獨步6都

▲教育部國教署、台北市教育局舉辦全國中輟預防業務傳承活動。（圖：北市教育局提供）

為表揚中輟生預防追蹤與復學輔導工作傑出貢獻人員，教育部國教署、台北市教育局十四日舉辦一一四年度全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會，地點就在台北凱達飯店，以「愛‧陪伴」為主題，象徵以陪伴作為撐起中輟生的支點。此外，表揚大會總共頒授五十七項獎項，台北市一一三學年度0.062%低中輟率及30.43%低再輟率獨步六都。

北市教育局主秘鍾德馨強調，教育本質在於不放棄任何一名孩子。除了榮獲中輟輔導「績優縣市」，所轄台北市學生輔導諮商中心長年推動輔導三級預防，近年更積極辦理特色方案或團體，比如全市型輔導方案-少年力‧新生活提案所，藝術治療、戲劇治療等團體，並媒合社區師傅提供一對一職場體驗教育學習，開創中輟預防及復學輔導多元模式，因此榮獲「績優單位」（行政機關組）。

另外，長年與台北市共同合作辦理中介學園的中華基督教以琳關懷協會、中國信託商業銀行，以及龔思瑜專任專業輔導員各自榮獲「績優單位」（民間團體組）及「績優人員」等。

北市教育局指出，龔思瑜社工自九十八年擔任社工服務至今，始終對兒童少年及家庭服務懷抱熱忱。面對多數非自願之個案與家庭，在專業關係的建立上保持多元及彈性，以利與個案及家庭產生連結。龔思瑜社工熟稔學校系統運作，對於與外部資源系統合作，有其一套與資源網絡間合作能力的工作方法。除了實務經驗之外，龔社工師持續累積整理專業經驗，參與台北市學生輔導諮商中心之拒學、家庭處遇等主題研究小組，以行動研究推展專業架構，並與團隊共同出版《孩子，我想見到你―沒有SOP的學校社工師教戰策略》專書，藉此得以傳承專業，嘉惠專業團隊及後進夥伴。

北市教育局進一步指出，為貫徹「不放棄任何一名學生」教育理念，活動現場邀請台北市學生輔導諮商中心、蘭州國中分享中輟輔導真實案例，與全國各縣市一同研討中輟預防追蹤及復學輔導策略，強調輔導員需不侷限會談室，透過自然情境創造與學生更多元連結，才有機會接住學生，深入學生內在世界。

台北市多年來結合校園、社福、警政及醫療等跨局處資源，建立完整的支持網絡，積極協助有中輟之虞或已中斷學習的學生，協助回到教育體系並且重新適應校園生活。