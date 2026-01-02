全國之冠 成大碩士班 近1.8萬人報考

成大一一五學年度碩士班報考人數冠居全國。 (成大提供)

記者林怡孜∕台南報導

國立成功大學公布一一五學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，總報考人數為一萬七千六百四十人，雖較前一年略有下降，整體報名規模仍為全國各大學中最多，顯示成大在研究所招生市場仍具高度吸引力。

從錄取率觀察，今年競爭最為激烈的前三名學系分別為半導體製程碩士學位學程百分之一點四、行為醫學研究所百分之一點六及經濟學系百分之二點五，此現象反映考生報考趨勢不僅集中於工程科技，也涵蓋醫學整合與社會科學研究等不同面向。

校方指出，上述學系皆具跨領域或實務導向特色。半導體製程學程著重先進製程與產業應用，回應半導體產業持續發展的需求；行為醫學研究所結合醫學、行為科學與資料分析，對應高齡化社會與精準醫療趨勢；經濟學系則以理論與實證分析並重，培養能理解與分析全球經濟與政策議題的人才，整體顯示人工智慧、資訊科技與系統整合相關領域，仍是研究所報考的主要焦點。

成功大學表示，近年研究所報考趨勢與校內跨域教學與學程設計密切相關。以敏求智慧運算學院為例，課程以智慧運算為核心，整合電機、資訊、人工智慧與資料科學，並延伸至人文、社會、管理及醫農等應用場域，協助學生建立跨領域學習與實作能力。相關課程涵蓋雲端、邊緣運算及晶片運算，形成完整的學習架構，也帶動相關系所的報考熱度。