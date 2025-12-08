全國人行道普及率未達5成 麥玉珍爭取中央補助改善大里19甲
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台灣屢傳「行人地獄」惡名，截至今年6月，全國市區道路人行道普及率僅47.51%，立法院內政委員會今（8）日考察「中部地區地方建設概況」。立委麥玉珍表示，已爭取「大里區立元路（立善橋至立仁橋）道路改善工程」中央補助款，預計115年完工。
大里區立元路（立善橋至立仁橋）又稱19甲，是大里往返市區重要道路之一，卻面臨人行空間不足、缺乏無障礙設施、路口停等空間不足以及無號誌路口缺乏停讓標線等問題。為維護街道市容管理、友善行人空間，將進行道路改善、並加強照明，工程經費由內政部國土署補助2230萬、台中市府配合款2230萬，共計4460萬整。
麥玉珍表示，改項工程再度展現中央部會與地方通力合作，盼施工單位把道路做到最好，讓居民有更舒適、安全的環境，擺脫台灣「行人地獄」的汙名。
內政部政務次長董建宏表示，目前全國人行道普及率不到5成，非常樂見地方政府願意積極投入規劃施作，中央會盡全力配合，也請麥玉珍委員在立法院審預算時能多幫忙。
國土管理署提醒，該路段車流量大，台中市政府在設計規劃時，須注意道路寬度是否足夠，也希望能將周邊的國中小學通學環境整體考量。
市議員江和樹指出，台74線19甲增設匝道，預計2026年2月完工，通車後將能縮短大里工業區和19甲居民的通車時間，但該路段確實需要整建、增加人行空間；他也感謝農業部農田水利署協助，讓道路能夠順利拓寬，以及麥玉珍安排這次考察，為地方爭取預算，展現中央地方一條心的行動力。
照片來源：麥玉珍辦公室提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
彰化誓師大會現場、線上近萬人力挺 陳素月喊推動交通與城市升級
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 64
禁廚餘養豬倒數！北市紅藍桶掰掰 曝新制細節：1舉動不改最高罰6000元
台中梧棲一座養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查顯示病毒疑似源自「未經高溫蒸煮的廚餘」。為防堵疫情再擴散，行政院4日院會通過農業部提出的「非洲豬瘟防疫及廚餘處理政策」調整方案，明確將廚餘養豬期限訂在2026年12月31日，2027年起全面喊停。農業部也將提供飼料與設備轉型補助，協助業者轉換飼養方式。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
美國新生兒不再全面打B肝疫苗 疾管署宣布台灣「不跟進」原因曝
疾管署表示，美國ACIP連續兩日討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家大多已不採全面出生接種，而是採分眾考量，反對理由則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改、認為應維持原本全面接種出生劑之建...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
美「新生兒不再全面打B肝疫苗」 台灣是否跟進？疾管署給答案
美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）於昨（5）日針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8：3表決通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生之新生兒，改為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第1劑」；對此，衛生福利部疾病管制署也回應台灣現況。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
大罷免後政治僵局誰的錯？牛煦庭怒轟執政黨：一堆廉價謠言
國民黨立委牛煦庭在臉書發文批評民進黨執政，質問「為什麼所有事都是民進黨說了算？」他表示，大罷免過後，在野黨要求執政黨正視朝小野大的現實，接納在野黨主張進行協商，但執政黨在《財劃法》、總預算案等議題上皆拒絕讓步，導致政治僵局無法解開。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 32
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 102
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 941
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 2
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 216
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 8
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 54
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 20 小時前 ・ 416
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 8
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 3