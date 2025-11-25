全國住宅買賣總價連三降 較高點減少100萬元

去年第四季至今年第二季，住宅買賣契約平均總價呈現連三降的現象。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕全國住宅買賣契約平均總價連三降，幾乎快要回到前年第四季水準。根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季全國住宅買賣平均總價約1324.3萬元，是繼去年第四季以來，連三季下降，對比最高峰時的去年第三季的1424.3萬元，差距達100萬元。

根據統計，住宅買賣契約平均總價在2023年第二季至2024年第三季的6個季度中，呈現連續上漲趨勢，尤其去年第二、三季的平均總價均超過1400萬元，為統計以來的高點，不過，去年第四季至今年第二季則呈現連三降的現象。

進一步觀察第二季六都平均總價，均較上季呈現下降，對比歷次統計最高點的季度，以臺北市平均總價下降最多，相較最高點時下降229.7萬元，第二名則是高雄市，下降約228.7萬元，第三名為臺南市、下降125萬元，第四名為新北市、下降約85.6萬元，反觀桃園市、臺中市，相較最高點時、下降不到50萬元。

房市降溫 修正趨勢不變

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年央行第七波選擇性信用管制限制首開第二屋及非特定地區限貸的先例，不但讓市場降溫，也讓首購族成為市場主力買盤，而進一步從首購族負擔及需求面分析，中、低總價產品成交市佔勢必拉高，間接破壞總價市場的均衡，尤其9月開始針對新青安申貸案排除在「銀行法」72-2的限制，等於政策持續在首購、中低總價需求加血，單價變化或許有限但總價下修的趨勢不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政策緊縮房貸後，剩下自用尤其是首購當道，因為購買的物件相對便宜，再加上買方也精挑細選仔細比價，因此統計會發現住宅平均的買賣契約價格出現回檔的現象。

