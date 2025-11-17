全國住宅開工數、預售屋揭露量背離 餘屋堆疊恐更嚴重

預售屋買氣平淡，若政策沒有鬆綁跡象，預期新建待售房屋數量將持續往上堆疊。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕預售屋買氣平淡，若政策沒有鬆綁跡象，預期新建待售房屋數量將持續往上堆疊。房仲業者彙整近5年全國住宅開工數量與預售屋揭露量等兩項統計對比，發現2023年9月預售屋買氣轉熱後，該年度全國住宅開工量也衝上新高，且火燙買氣延續至2024年上半年，促使2024年全國年度預售屋揭露總量還超越年度開工量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，建案通常申請建照後才可以預售，且在6個月內要申請開工，但可展延3個月，而目前預售屋買氣平淡，建案要從預售賣到成屋的機率大增。

而土地融資則規定要在18月要開工動土的限制，不然就要回收資金或是提高利率，因此，多數建案仍要按照規劃時程如期開工，甚至面對房市景氣較去年驟降，建商只能先求之前銷售的預售案能順利交屋回收資金，反觀對於新推案或購地則相當保守。

2024年預售屋買氣最熱一年

根據信義房屋彙整，這波預售案買氣最熱的時間點則是出現在新青安上路後，一直到第七波選擇性信用管制措施才降溫，尤其2024年全國報開工住宅戶數約12.8萬戶，而當年度全國預售揭露銷售則高達13萬戶，預售最熱時，建案幾乎是全面完銷，甚至造成不買會更貴的預期心態。

但在第七波管制上路後，預售揭露量快速降溫，今年第三季每個月揭露量都跌破3千件，今年前三季預售揭露約3萬件，但報開工數量卻達到9.6萬戶，預估全年將達到11萬戶，可見有更多預售屋未能順利出售。

曾敬德指出，現在預售已經是個案表現，部分房價高漲的區域，相對價格修正壓力會大一些，若又處於新案供給量又大的區域，民眾自然會挑選對最有利的時機與價位才願進場購屋，而目前普遍可以看到建案銷售策略已經去化戰線延長，包括謹慎使用廣告預算，降低接待中心成本等方式因應。

