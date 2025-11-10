全國佛教界前往花蓮光復發放１８００萬善款

中國佛教會前往花蓮光復發放一千八百萬元善款給受災戶。（中國佛教會提供）

記者鄭伯勝／屏東報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成巨災，中國佛教會秉持佛家弟子悲天憫人的精神，號召全國佛教會暨所屬寺院團體共同發起愛心募款行動，九日由理事長心茂法師及副理事長釋見引法師率領二百餘位志工於花蓮光復高商舉行關懷慰助金發放活動，一整天共發放二千五百份關懷金，總金額一千八百萬元，眾法師隨後前往受災嚴重的百年古剎保安寺誦經祝禱迴向給受難災民們，感動許多災民。

佛教界再度前往花蓮光復發放慰助金，中國佛教會理事長心茂法師及副理事長釋見引法師也捐贈善款給光復高商、光復警消單位及受災嚴重的百年古剎保安寺。（中國佛教會提供）

中國佛教會展現佛教界濟世利人、同體大悲的無私大愛，舉行關懷慰助金發放活動，向受災居民獻上最誠摯的祝福與慰問。現場除中國佛教會理監事及全國佛教會代表外，內政部、花蓮縣政府、花蓮縣議會等單位亦關心致意，共同見證佛教界以實際行動傳遞溫暖的力量。

慰助金發放對象涵蓋光復鄉七村及鳳林鎮三里，罹難及失聯者每人三萬元慰助金，受災戶每戶七千元，以協助災後生活重建。除慰助金發放外，中國佛教會亦捐贈善款予光復高商、光復警消單位及受災嚴重的百年古剎保安寺。

中國佛教會理事長心茂法師表示，此次災情重大，佛教會以佛陀「同體大悲」精神動員全國佛教界聞聲救苦，期望以善念與資源幫助災民早日重建家園。活動開始前特別舉行灑淨祈福法會，祈願罹難者往生西方極樂、受災戶離苦得樂，社會四時無災、風調雨順。

副理事長見引法師指出，災民目前最急需的是重整家園與添購家具，中國佛教會即時啟動援助，提供最實際的協助。活動最後，眾法師前往保安寺誦經祝禱總迴向，現場莊嚴肅穆，祈願罹難者往生淨土、失聯者早日歸來，災民重獲安定，佛光普照花蓮大地。中國佛教會強調，將持續以「慈悲喜捨、悲智雙運」的精神，聞聲救苦、行願無休，讓佛法化為社會穩定與希望的泉源。

佛教界在光復高商發放善款後，也前往保安寺誦經迴向給受難災民。（中國佛教會提供）

此次活動由中國佛教會主辦，並由新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、大台中、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、大高雄、屏東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣等佛教會暨所屬寺院團體共同協辦，共同展現佛教界「慈悲無疆、同體大悲」的濟世精神。