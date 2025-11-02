全國作文大賽！近6千名學生書寫AI時代的人文溫度

新北市教育局長張明文至現場鼓勵來參加作文大賽的參賽者。（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

第十九屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽二日登場，共有五千九百三十六名學生報名參加。今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，鼓勵孩子以文字關懷社會、展現創意，從國小中年級到高中職各組學生齊聚一堂，在一小時限時創作中，以筆為心、以字傳情，展現新世代學子的人文思辨力與創造力。

今年新北市區賽命題主軸圍繞社會情緒學習（SEL），國小分別以中年級組「我引以為傲的好習慣」、高年級組「班上最美的風景」，請考生從不同視角思考自我覺察、人際關係與情緒調節的能力；國中七年級組「負面情緒來臨時」，引導考生思考辨識、感受、表達與管理負面情緒；國中八年級組則引導考生思考「尊重，從理解開始」，並分享觀點或感想；國中九年級組闡述「想法與行動的距離」，思考「想法」與「行動」之間的關係；高中職組則從「當邊緣翻轉為中心」探討在多元社會中展現同理、尊重與自我成長的故事或經驗。透過閱讀與書寫結合，培養觀察生活與表達思考的能力，鼓勵學生以筆描繪真實感受，從AI浪潮中找回情感與價值的深度。

教育局長張明文表示，寫作不只是語文能力的展現，也是生活中觀察、理解與連結的藝術;閱讀教會孩子理解世界、培養同理心與判斷力；寫作則讓他們學會組織思緒、清楚表達觀點，進而成為能溝通、懂創造的新世代公民。教育局持續推動「智慧閱讀」與「國語文寫作能力提升」等計畫，期待孩子們在AI時代裡，在書香中啟發想像，用文字看見人文的光;在文字裡找到思考的力量，用書寫傳遞心的溫度，使人文素養成為面對AI時代最溫暖也最堅實的力量。