「全國傳愛馨，戴舊來換新」活動 攜手勵馨基金會落實ESG行動力

▲透過舊換新結合公益捐助，將消費行為轉化為實際社會影響力，共同推動環保與社會關懷並進的永續行動。（圖：主辦單位提供）

「全國傳愛馨，戴舊來換新」公益行動，共捐贈一百萬元的善款支持勵馨基金會，展現企業攜手公益、落實ESG的行動力。

全國電子攜手恆隆行推動「全國傳愛馨，戴舊來換新」活動自9月1日起至10月31日止，凡購買指定商品即捐贈200元。活動以「舊換新」為核心，鼓勵民眾妥善回收舊機、減少電子廢棄物，實踐循環經濟理念，同時將消費行為轉化為具體公益行動，讓每一次選購都能成為支持社會弱勢的一份力量。

勵馨基金會長期致力於性別暴力防治、婦幼保護、心理支持與社會倡議，陪伴無數需要協助的個人與家庭。全國電子指出，透過此次合作，希望善用通路影響力，讓更多民眾認識勵馨基金會的服務價值，也讓「買家電」這件日常小事，延伸出更深層的社會意義。