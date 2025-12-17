全國僅4校入選！義守大學境外生輔導大滿貫 國際化辦學再獲官方肯定

▲義守大學國際化辦學有成 境外生輔導績優學校全國唯四入列(國際及兩岸事務處，右起資深人員獲獎人林建良、義守大學許鳳真副組長、江育真國際長、資深人員獲獎人阮秋芳、績優人員獲獎人成楚琪)。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】教育部今年公布「境外學生輔導績優學校」名單，在全國上百所大專校院中，僅有四校獲此殊榮，義守大學名列其中，國際化辦學成果再獲官方高度肯定。更令人矚目的是，義守大學於教育部及僑務委員會頒發的境外生輔導個人獎項中一舉囊括所有類別，包含「境外生輔導績優人員」、「境外生輔導資深人員」及「僑生輔導績優人員」，締造罕見的「大滿貫」紀錄，展現其深厚而穩健的國際學生支持量能。

▲義守大學國際化辦學有成獲績優學校-義守大學江育真國際長代表領獎

其中，在全國僅60位入選的績優與資深輔導人員名單中，義守大學即占4席，成為今年度最受矚目的焦點學校。相關成果不僅反映第一線輔導人員的專業投入，也凸顯學校多年來以制度為本、以學生為核心，系統性推動國際化辦學的長期累積，深獲教育主管機關信賴。

▲義守大學目前約有1500位外籍生，校園如同一個小型聯合國。

義守大學指出，對多數境外學生而言，真正的挑戰往往不是考取學校，而是踏上台灣後所面臨的生活適應。語言隔閡、文化差異、證件申辦及生活安置等，都是關鍵考驗。為此，學校從學生尚未入境前即主動提供諮詢與指引，抵台後安排接送機、新生講習，並協助辦理簽證、居留證、工作證、保險與生活輔導，建構一套完整而安心的支持機制。

今年獲選教育部「境外生績優輔導人員」的國際及兩岸事務處成楚琪，長期負責境外學生居留與工作證申辦、新生輔導、服務學習與跨文化交流，並推動「大手牽小手」及國際生留台就業輔導計畫，協助學生從校園順利銜接職涯發展。在「境外生輔導資深人員」獎項方面，林建良深耕泰國與菲律賓學生輔導，積極推動教育部新型專班計畫；阮秋芳則專責越南學生與國際專修部，長年陪伴學生跨越語言與學習門檻，成為學生在台的重要依靠。

▲用文化跟世界對話-義守大學舉辦國際文化節(學生為聖文森及格瑞那丁Saint Vincent and the Grenadines外籍生)

此外，僑務委員會亦肯定義守大學在僑生輔導上的整合能量，國際及兩岸事務處許鳳真組長獲選「僑生輔導績優人員」，統籌境外生事務、國際合作交流與留台就業輔導，協助學生在台灣看見長遠發展的可能。

義守大學自1990年創校以來，即將「國際化」列為核心辦學目標，持續培育具備專業實力與國際移動力的人才。透過完善制度、實際行動與學生參與並進，打造真正與世界對話的國際友善校園。面對全球高等教育快速變動，義守大學以具體實踐回應國際交流的期待，讓境外學生不只是來台求學，更能在此安心成長、逐夢未來。（圖╱義守大學提供）