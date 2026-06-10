全國公告土地現值總額 超過2個台積電市值

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

今年雙北市公告土地現值總額相加才快要貼近一個台積電市值。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕今年全國公告土地現值總額突破136.53兆元，年漲1.85%、總額甚至超過2個台積電市值。不過，回顧過去10年，台灣土地現值總額並非年年上漲，曾在2018年時出現10年來唯一的一次下跌紀錄、年跌幅約0.87%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，土地公告現值會逐步反映土地價格而調漲，也是不動產交易時要繳納土增稅的重要依據，在房價與地價不斷上揚同時，自然公告土地現值也會跟著調升，但在政府第七波抑制下，調整幅度變化漸趨溫和。

廣告 廣告

觀察今年全國公告土地現值總額，10年來上漲約18.87%，再進一步細看22縣市公告土地現值總額，仍以台北市最高、總額約33.93兆元，還不及一個台積電的市值，第二名則是新北市、約23.15兆元，第三名是台中市的14.67兆元，而第四、五名的總額均突破13兆元，分別為桃園市的13.21兆元、以及高雄市的13.09兆元，台南市則約9.52兆元。

房產業者指出，今年雙北市公告土地現值總額相加才快要貼近一個台積電市值，凸顯產業創造價值有相當的想像空間。

台北市現值最高 近34兆元

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，公告土地現值是作為土地移轉時，計算土地增值稅的基礎，因此舉凡買賣、贈與或設定典權都會用得到，也是漲價歸公、地利共享、財富重分配的重要指標。今年總額微漲1.85%，表示房市雖然轉冷，交易量仍處低谷，但受到經濟成長刺激、股市表現亮眼，以及地緣政治引發的通膨黏性，因此總體地價修正有限。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，由於不動產流通率極低，大部分土地真的是「不動」產，較難用總額來評估未來的增值空間。土地價值的起落，除了與未來經濟發展息息相關外，亦和都市計劃、公共建設，乃至於產業投資都有緊密關係。

【看原文連結】

更多自由時報報導

還是要靠台積電！英特爾傳吃下大單 華爾街「4個字」潑冷水

彭博：傳台灣擬管制對中國晶片出口 ！台積電ADR一度重挫4.96％

梅雨狂灌曾文進帳量居冠、石門其次 寶二滿庫洩洪中

美股收盤》科技股疲弱！標普、那指走低 台積電ADR收紅

