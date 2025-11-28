全國六都唯一兩座 新北市九份金瓜石水湳洞地質公園通過審議

黃金博物館與在地權益關係人召開討論會議。（圖：新北市農業局提供）

新北市農業局二十八日表示，新北市政府陸域自然地景及自然紀念物審議會二十七日通過指定「九份金瓜石水湳洞地質公園」為陸域自然地景，不僅成為全國第十一個地質公園，也是新北市第二座依文化資產保存法正名的地質公園。範圍涵蓋瑞芳區等近一百八十六點三公頃的九份金瓜石水湳洞地質公園，礦山類型的地質景觀豐富，兼具自然地景與礦業文化意涵。

此次由黃金博物館向新北市政府提報，指定包含十三個地質景觀及周邊區域列為「九份金瓜石水湳洞地質公園」，土地權管機關包含新北市政府、國有財產署、林業及自然保育署、台電公司與台糖公司，占地約一百八十六點三公頃，核心區十點六公頃更包含第一長仁礦體、第三長仁礦體、牛伏礦體、獅子岩礦體(茶壺山)、半平山、竹礦體、黃金瀑布、基隆山谷地(山尖古道)、水湳洞化石坪、本山五坑黃金館、基隆山湧泉、黑肉坪(烏肉坪)與水圳橋。後續市府將公告後，將成為全國第十一座地質公園。

黃金博物館表示，九份與金瓜石是臺灣北部重要產金銅的礦業地區，今日已轉型為觀光景點，為保存及活化礦山豐富地質景觀，黃金博物館與在地民眾為了讓更多人認識這世界級的地質景觀，向市府農業局申請依文化資產保存法指定為直轄市定地質公園，透過指定公告為地質公園，向大家傳達地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與等議題，並帶動在地經濟，更期許能擴展為國際品牌，進一步將臺灣地質公園行銷至全世界。

農業局指出，此次審議會中各委員對於能提升及正名九份金瓜石水湳洞地質公園都表達正面的態度，因此無異議通過指定案，讓九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為自然地景，也是全國六都中唯一有兩座地質公園的直轄市，讓瑞芳區九份金瓜石水湳洞不只有觀光，也賦予更多自然地景保育與礦山文化的意義，未來將以地景保育為基礎，協助地方發展及推動拓展國際知名度。