全國典範永續實力 崑大勇奪台灣永續大學獎3大獎

崑大推動永續經營及綠色校園規劃成果良好，榮獲第二屆台灣永續績優大學獎－「永續綜合績效獎」，及單項「環境管理領袖獎」及「永續發展教育領袖獎」。（崑大提供）

記者汪惠松／永康報導

崑山科大以「崑科永續 綠聚共榮」為題，推動永續經營及綠色校園規劃，成果受肯定，除拿下第二屆台灣永續績優大學獎－「永續綜合績效獎」，更榮獲永續單項「環境管理領袖獎」及「永續發展教育領袖獎」，顯見永續發展已在校園內扎根茁壯，並拓展至校園外。

台灣永續能源研究基金會（ＴＡＩＳＥ）主辦「ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」已邁入第十八屆，去年起增設「台灣永續大學獎」，今年前十大典範大學不分綜合大學或科技大學專長，一致朝「永續大學」共同目標努力辦學。

崑大榮獲環境管理領袖獎計畫案，為智慧生活管理學院團隊的「以循環經濟驅動環境管理的永續行動」，其結合產官學研及民社等跨界夥伴成為共善關係人，以「農漁業廢棄資材循環再利用」為核心，建構兼具技術創新、教育推廣與政策擴散的環境管理策略。

透過循環經濟碳化技術與廢熱回收，解決農漁資材污染、生物炭製程熱能浪費與民眾認知不足問題，建置可沉浸式體驗的「菱炭森活工場」作為環境教育場域。在環境效益已成功碳化菱角殼、銀合歡、牡蠣殼、紅樹林等農漁林廢棄資材，產製符合國際IBI/EBC標準的高品質生物炭。

獲得永續發展教育領袖獎的計畫案，是智慧生活管理學院團隊的「數位觀光導覽建置與濕地環境永續推廣」，其運用360VR數位觀光導覽與遊程規劃設計等方式，推廣四草、七股和北門等場域之溼地環境永續觀念，透過濕地生態導覽、觀察和攝影等在內的環境永續遊程設計，以提高旅遊品質，增加遊客人數，並培育推廣環境永續之數位觀光人才。