全國冬季東方美人茶評鑑揭曉 優質茶品展現台灣茶藝風華

全國冬季東方美人茶評鑑揭曉優質茶品齊聚展現台灣茶藝風華。（記者江乾松攝）

苗栗縣一一四年冬季東方美人茶評鑑活動昨十二日上午在頭份市農會六樓農民活動中心隆重舉行，縣長鍾東錦夫人陳美琦偕同農業處副處長蔡政新、頭份市農會理事長徐陳森、監事張?福以及總幹事羅清香等各界代表，親臨現場陪同茶農一同等待成績出爐，並表示，東方美人茶是苗栗最具代表性的特色農產之一，茶農朋友的堅持與用心，成就了苗栗的好茶。縣府與各界持續投入行銷推廣與評鑑活動，期盼透過競賽機制，讓更多人認識苗栗的東方美人茶。

本次活動由苗栗縣政府補助九十萬元支持頭份市農會主辦，今年共有新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣及苗栗縣等六個縣市參與，共計收件二七0點，展現苗栗茶業的蓬勃活力與高品質。評鑑過程嚴謹，所有茶品皆須通過農藥殘留檢驗，並由專業評審團隊就茶葉外觀、茶湯色澤及香氣進行全面評分，挑選出最具代表性的優質茶葉。

縣長鍾東錦夫人陳美琦表示，東方美人茶最迷人的地方在於天然果香與淡淡蜂蜜香，必須經過小綠葉蟬叮咬才能散發獨特風味，因此茶農在栽培過程中不得使用農藥，這份堅持正是茶湯甘醇馥郁的來源。每一口茶香，都是茶農用心與毅力的結晶。陳美琦進一步指出，縣府長期以來對東方美人茶產業深表重視，不僅積極推動行銷與推廣工作，更透過年度評鑑活動，有效提升製茶技術與品質，也讓更多喜愛茶品的民眾認識東方美人茶的獨特魅力。她誠摯邀請全國愛茶人士蒞臨苗栗，一同品茗東方美人茶，感受茶香魅力。