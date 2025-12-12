全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳3連霸特等獎。(記者蔡政珉攝)

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市農會舉辦全國冬季東方美人茶評鑑競賽，吸引全國茶農一較高下、互相交流，頭份市農會今天中午公布成績，由來自苗栗縣銅鑼鄉的茶農曾郁芳奪得特等獎，曾郁芳也創下連3年奪得特等獎佳績。

東方美人茶產地主要集中於桃竹苗縣市，因小綠葉蟬叮咬，產生獨特的熟果香和蜂蜜香氣，受到不少行家喜愛。頭份市農會也舉辦評鑑，盼促進茶農相互交流，精進製茶技術，而透過比賽也能協助茶農行銷，並傳承經驗，希望吸引年輕人回到家鄉接手製茶產業，讓客家人的珍寶繼續傳承。

廣告 廣告

評審指出，東方美人茶受今年氣溫較熱以及閏六月影響，茶菁不易取得產量也減少僅剩一半，茶農雖受到影響但仍盡力製茶參與評鑑，經依外觀、水色、香氣、滋味評比後，曾郁芳再度獲得特等獎。

曾郁芳來自製茶世家，曾獲選為百大青農，自幼跟隨父親學習製茶技術，她更自創品牌「曾的」，產品也曾獲比利時ITQI國際風味及品質評鑑的「米其林二星最佳風味獎」，產品深受行家喜愛。

全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳(左4)3連霸特等獎。(記者蔡政珉攝)

全國冬季東方美人茶評鑑，曾郁芳3連霸特等獎。(記者蔡政珉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

屏縣驚傳民眾遭蟒蛇纏住脖子跌倒濺血 路人目睹急報案

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

北部、東北部明起局部大雨 週末首波冷氣團報到下探10度

高雄台南一夜連續4起地震！有3起最大震度4級

