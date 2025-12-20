全國冬季東方美人茶評鑑 苗農大贏家

全國冬季東方美人茶評鑑二十日上午在苗栗頭份市日新茶園舉行頒獎典禮。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

全國冬季東方美人茶評鑑二十日上午在苗栗頭份市日新茶園舉行頒獎典禮，苗栗縣茶農在激烈的競爭中大放異彩，其中曾郁芳囊括特等獎、頭等三及多項頭等獎，成為最大贏家。

今年的競賽有來自新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣及苗栗縣共六個縣市的茶農參賽，共計收件二百七十點，

副縣長邱俐俐除頒獎給這次評鑑獲獎的農友，二十日也表揚了將苗栗好茶帶到國際舞台的農友，其中曾莉敏「曾的茶」以東方美人茶榮獲法國 AVPA 第八屆世界茶葉大賽世界烏龍茶銀獎及世界紅茶銅獎等殊榮；張立欣「雪見高山茶」則拿下世界紅茶及世界烏龍茶最高殊榮雙金大獎，展現苗栗在製茶技術上的深厚實力。

邱俐俐指出，這些成績都來自於農民對這塊土地的感恩、理解與共生，要懂得如何和土地共生才能種出優質的茶葉，再經由茶藝師的烘焙、醞釀後產出所有優質的茶品，感謝茶農對土地的尊重、愛戴，感謝茶藝師把茶農的成果變成最好的藝術，讓所有喜愛品茶的人都能品嘗到苗栗獨特的客家風味。

二十日除頒獎典禮外，頭份市農會同步辦理「二０二五年酸柑茶文化傳承暨食農教育推廣活動」，透過採果體驗、酸柑茶ＤＩＹ等活動，讓民眾深入認識茶與農業的連接。