全國冬季東美茶評鑑 頒獎

▲一一四年全國冬季東方美人茶評鑑苗栗縣銅鑼鄉曾郁芳（中）「特等獎」、頭等三及多項頭等獎。（記者江乾松攝）

一一四年全國冬季東方美人茶評鑑二十日上午在頭份市日新茶園舉行頒獎典禮，今年有來自新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣及苗栗縣共六個縣市的茶農參賽，共計收件二七○點，苗栗縣茶農在激烈的競爭中大放異彩，其中曾郁芳囊括特等獎、頭等三及多項頭等獎，成為最大贏家。苗栗縣副縣長邱俐俐親自頒獎給各個得獎者，並代表縣府表揚獲得國際大獎肯定的苗栗茶農。

苗栗縣副縣長邱俐俐、縣議員陳永賢、農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、頭份市農會理事長徐陳森、常務監事張?福以及總幹事羅清香、苗栗縣農會總幹事鍾金光及多個鄉鎮的農會幹部等人出席頒獎典禮。

副縣長邱俐俐除頒獎給本次評鑑獲獎的農友，也表揚了將苗栗好茶帶到國際舞台的農友，其中曾莉敏「曾的茶」以東方美人茶榮獲法國AVPA第八屆世界茶葉大賽世界烏龍茶銀獎及世界紅茶銅獎等殊榮；張立欣「雪見高山茶」則拿下世界紅茶及世界烏龍茶最高殊榮雙金大獎，展現苗栗在製茶技術上的深厚實力。

邱俐俐表示，本次評鑑曾郁芳以卓越的品質脫穎而出，拿下「特等獎」，並同時囊括「頭等三」及多項「頭等」大獎，其他榮獲「頭等」殊榮的包括三灣永和山製茶廖盛榮、來自銅鑼鄉的韓順雄、韓宇玲，共贏得兩個頭等、頭份市許郁仁及頭屋鄉余金星等農友，他們共同為苗栗茶產業寫下亮眼的一頁。

邱俐俐指出，這些成績都來自於農民對這塊土地的感恩、理解與共生，要懂得如何和土地共生才能種出優質的茶葉，再經由茶藝師的烘焙、醞釀後產出所有優質的茶品，感謝茶農對土地的尊重、愛戴，感謝茶藝師把茶農的成果變成最好的藝術，讓所有喜愛品茶的人都能品嘗到苗栗獨特的客家風味。

昨天除頒獎典禮外，頭份市農會同步辦理「二○二五年酸柑茶文化傳承暨食農教育推廣活動」，透過採果體驗、酸柑茶DIY等活動，讓民眾深入認識茶與農業的連接。