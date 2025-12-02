全國冬片茶製茶評鑑 12/4名間登場

南投縣名間鄉公所所舉辦一一四年度全國冬片茶製茶評鑑暨講習活動，將於十二月四日及五日兩天於名間鄉埔中村獅子頭山的「茶之魔手製茶二廠」登場，有由全國產茶市政府及農會選拔並推薦的四十位選手，來自新北、新竹、宜蘭、桃園、苗栗、雲林、嘉義、花蓮、台東等地，共同參與這場年度盛事。

本名間鄉公所表示，辦理冬片茶比賽行之有年，選手年齡層逐漸年輕化，許多歷屆獲獎者更成功打造自有品牌，透過商務型通路推廣茶文化，並以創意茶飲及產品開發將傳統茶品轉化為符合年輕族群喜好的新式風味，使茶文化向下扎根、吸引更多民眾投入茶產業。

鄉長陳翰立表示，為延續冬片茶品牌聲量並擴大辦理，本年度茶之魔手特別推出加碼獎勵機制：冠軍及亞軍得主將受邀擔任年度「冬片茶禮盒」品牌聯名推薦人，並參與形象拍攝及推廣活動。藉此合作模式，增進得獎者曝光度，並擴大名間冬片茶在全國市場之整體宣傳效益。