全國加油站改選董事會 王瑞瑜獲推舉為董事長

全國加油站，18日將召開股臨會補選董事、獨董各1席，並進行新任董事長推舉，法人董事台塑化在股臨會前改派代表人為王瑞瑜，並獲推舉為董事長一職。（攝影／鄭國強）

全國加油站18日召開股臨會補選董事、獨董各1席，並由董事會推舉新任董事長，如果以票數來看，最能決定董事人選的是台塑集團，但媒體報導，三地集團原擬透過全國大股東賴家支持，取得二席董事，並爭取出任董事長。

但選舉結果出爐，竟是台塑化法人代表王瑞瑜當選董事長，關鍵應該是董事會推舉時，賴正時的兩票也投給王瑞瑜。

廣告 廣告

全國加油站改選，王瑞瑜獲董事會推舉為董事長

王瑞瑜表示，對董事會的信任表達最誠摯的感謝，此一人事案仍須依相關法規，報請主管機關通過後方得正式生效，後續將視審查結果，在符合法規前提下，以謙遜及審慎的態度，與全國加油站經營團隊密切合作、並肩前行，延續既有的寶貴經營成果與穩健發展方向。

全國改選前董事會成員有得弘企業股份有限公司法人代表兩席、台塑化法人代表一席、松鼠物流公司法人代表一席，益洲股份有限公司法人代表一席、個人董事蔡銘賢，以及三席獨立董事，分別為三地集團的李宗熹、呂學改、張家誠。

而全國也在11月14日公告股臨會董事這次候選人名單，要補進的董事為鍾嘉村之子鍾育霖，獨董為正修科技大學副校長鄭舜仁，兩位都順利當選。

鍾嘉村之子鍾育霖，順利當選董事

媒體報導，三地集團原擬透過全國大股東賴家支持，取得二席董事，並爭取出任董事長，完成參與全國經營權，但選舉結果，賴家極可能在董事會支持王瑞瑜。

先前有媒體報導賴家的得弘企業是全國加油站最大股東，實際上，泛台塑集團才是全國加油站最大股東。

根據公開資訊觀測站上資料，台塑化持股全國加油站6萬多張、占比19.44％，是單一最大股東，而台塑王家還有另一位前十大股東，就是長庚醫院也持股7千8百多張，占比2.53％，是第10大股東，該醫院的代表人就是王瑞瑜的妹妹王瑞慧，換句話說，之前賴家能夠當董事長，應該是台塑集團支持的結果。

(原始連結)





更多信傳媒報導

漢翔總經理曹進平首度主持法說會 業界評估由他內升接下董座機率不小

海基會董事長吳豊山在總統召見後決定請辭 「為了讓總統在人事佈局上更為順利」

3天內全球11國央行宣布利率政策 英預期降息求生 日恐祭出30年來最強緊縮

