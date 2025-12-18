全國加油站新任董事長出爐 台塑王瑞瑜獲推舉出任

台塑企業常務委員王瑞瑜。資料照，台塑提供



國內民營加油站龍頭全國加油站今天(12/18)召開股臨會補選董事，並推舉法人董事代表、台塑企業常務委員王瑞瑜出任董事長。王瑞瑜表示，對董事會的信任表達誠摯感謝，此一人事案仍須依法報請主管機關，通過後方得正式生效，後續將視審查結果，在符合法規前提下，以謙遜及審慎的態度，與全國加油站經營團隊密切合作。

全國加油站主要股東結構包含創始的賴正時家族（得弘企業），以及台塑集團、三地集團等，原本全國加油站與三地集團結盟，三地集團近期爆發官司訴訟，另一主要股東台塑化則在股臨會前夕改派王瑞瑜擔任代表人，引發關注。

由於王瑞瑜身兼台塑集團管理中心常委、台塑化董事，也是台塑生醫、台塑新智能董事長，王瑞瑜以「超大咖」身分進入全國董事會極不尋常；果不其然，王瑞瑜今天在全國加油站董事會推舉下，正式出任全國加油站新任董事長。

針對此次獲推舉為全國加油站董事長，王瑞瑜表示，全國加油站在賴正時董事長帶領多年以來，以會員經營模式建立品牌辨識度和市場地位，在競爭激烈的油品市場中站穩腳步，更顯示團隊擁有堅強深厚的實力。她感謝董事會給予的信任，深感責任重大，也十分珍惜與全國加油站團隊並肩合作的機會。

王瑞瑜表示，將以審慎務實的態度看待這份責任，並承諾在全國加油站的良好基礎上持續深化競爭力、穩健經營，本次人事案會依相關法規辦理，在審查完成前，將充分尊重全國加油站既有治理方向及經營架構。

王瑞瑜目前也擔任台塑企業管理中心常務委員，長期督導台塑企業重大政策、推動升級轉型及實踐永續經營。王瑞瑜1984年完成美國學業後即進入台塑企業，歷練產業管理、市場開發等核心領域，並於2003年開辦生技事業、2008年帶領台塑企業布局新能源，更於2022年創立台塑新智能，串聯企業能量建構新能源產業鏈，是台灣傳統能源邁向新能源的見證者及推動者。

