全國加油站董事長改選 台塑企業常委王瑞瑜出任

（中央社記者曾仁凱台北18日電）全國加油站今天召開股東臨時會，推舉新任董事長，結果由台塑企業管理中心常務委員暨台塑生醫董事長王瑞瑜出任。

全國加油站為台灣最大的民營加油站業者，台塑企業旗下的台塑化透過轉投資方式，持股全國加油站近2成，為重要股東之一。另外全國加油站也是台塑化油品的重要客戶之一。此次由王瑞瑜出任全國加油站董事長，雙方是否進一步深化合作關係，備受外界矚目。

王瑞瑜今天透過新聞稿表示，對於全國加油站董事會的信任，表達最誠摯的感謝，此一人事案仍須依相關法規，報請主管機關通過後方得正式生效，後續將視審查結果，在符合法規前提下，以謙遜及審慎的態度，與全國加油站經營團隊密切合作、並肩前行，延續既有的寶貴經營成果與穩健發展方向。

針對此次獲推舉為全國加油站董事長，王瑞瑜表示，全國加油站在原董事長賴正時帶領多年以來，以會員經營模式建立品牌辨識度和市場地位，在競爭激烈的油品市場中站穩腳步，更顯示團隊擁有堅強深厚的實力。

王瑞瑜感謝全國加油站董事會給予的信任，深感責任重大，也十分珍惜與全國加油站團隊並肩合作的機會，將以審慎務實的態度看待這份責任，並承諾在全國加油站的良好基礎上持續深化競爭力、穩健經營。本次人事案會依相關法規辦理，在審查完成前，將充分尊重全國加油站既有治理方向及經營架構。（編輯：翟思嘉）1141218