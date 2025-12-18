全國加油站董座換人 台塑王瑞瑜接掌

全國加油站於今（18）日召開股東臨時會，並推舉台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜出任新任董事長，這項重大人事案不僅宣告台塑與全國加油站的策略聯盟邁向新階段，更在近期三地集團引發的經營權風波中，展現了台塑化親自上陣穩住陣腳的決心。

王瑞瑜親掛帥 防紛擾穩住經營權

根據媒體報導，此次人事布局背後牽動著複雜的股權結盟。原先三地集團計畫爭取兩席董事並問鼎董座，意圖藉由全國加油站的通路優勢深化綠能與充電樁布局；然而，三地集團近期因官司糾紛成為焦點，身為全國加油站重要股東且持股近2成的台塑化，在關鍵時刻改派法人代表，由王瑞瑜親自掛帥，此舉被業界解讀為避免外部紛擾影響公司治理，並向市場釋放營運穩定的強力訊號。

王瑞瑜自1984年自美學成歸國進入台塑企業，職涯跨越產業管理、生技事業及新能源開發。她不僅是台塑生醫的創辦人，更在2022年成立台塑新智能，全面布局電池芯與儲能產業鏈。針對此次獲推舉，王瑞瑜表示，對前董事長賴正時多年來的領導深感敬意，並強調全國加油站長期以精準的會員經營模式建立市場地位，團隊實力堅強，她將在符合法規前提下，以審慎務實的態度與現有經營團隊並肩前行，延續既有的寶貴成果。

結合台塑 全台據點轉型綠能前哨站

市場人士分析，這樁人事案具備鞏固通路與跨界轉型的雙重戰略價值。全國加油站作為台塑化重要通路夥伴，由王瑞瑜親自領軍，能確保供貨體系與營運方向的絕對一致；更重要的是，隨著全球能源轉型加速，全國加油站全台分佈廣泛的據點，極具潛力成為台塑新智能推動電動車充電站與儲能系統的實體平台。王瑞瑜也承諾，在人事案報請主管機關審查完成前，將充分尊重既有的治理架構。

在王瑞瑜帶領下，全國加油站未來如何將老牌油品通路，與台塑集團強大的綠能技術整合，已成為國內能源產業最受矚目的觀察指標。