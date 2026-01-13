全國動保業務評鑑 高市榮獲優等

為強化地方政府動物保護行政效能，農業部每年辦理直轄市及縣（市）政府動物保護業務評鑑，透過客觀數據、書面資料及專業委員審查，全面檢視各地方政府在動物保護政策執行、行政管理及制度落實上的整體表現，並作為持續精進業務的重要依據。

一一四年度動物保護業務評鑑結果近日出爐，高市府於全國二十二縣（市）中脫穎而出，榮獲「優等」佳績；這次評鑑項目涵蓋寵物登記管理、特定寵物業管理、執法與行政績效、犬貓絕育推動、業務創新方案，以及實驗動物人道管理等多項核心指標，整體目標達成率突破93%，充分展現高雄市在動物保護政策推動上的系統性治理能力與執行成效。(見圖)

在具體執行成果方面，高雄市一一三至一一四年全年度動物保護稽查案件累計達三萬六千五百九十七件，其中民眾通報案件四千一百四十八件、主動稽查三萬二千四百四十九件，顯示高市府在主動管理與即時回應民意上的雙軌並行；同期動物保護案件裁罰共計三百一十一件，裁罰金額累計八百五十七萬二千五百元；另完成犬貓絕育一萬六千零八十六隻。相關執行量能皆占全國比率15%以上，反映高雄市在動物保護資源投入與政策落實上的高度強度與持續性。

高市府農業局姚志旺局長表示，今年高雄市在友善動物政策推動上亦達成多項重要里程碑，動物保護已從單一業務推進，逐步轉化為跨局處、跨社群的城市治理議題；未來動保處將持續深化創新作為，推動更多友善動物計畫，強化公民參與及社會溝通，逐步將高雄市規劃為「友善動物特區」，朝向全台首例友善動物城市的目標穩健邁進，打造人與動物和諧共存的宜居城市。