全國動保評鑑傳捷報！高雄市奪「優等」 治理量能邁向友善動物城市

▲動保處進行飼主責任稽查，提醒飼主務必替家中毛小孩完成寵物晶片登記、定期施打狂犬病疫苗及絕育或申報免絕育。另外，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應使用鏈繩、箱籠或採取主管機關公告之適當防護措施唷！

動保成績單亮眼！高雄市全國評鑑獲優等 政策執行率突破93%

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為強化地方政府動物保護行政效能，農業部每年辦理直轄市及縣（市）政府動物保護業務評鑑，透過客觀數據、書面資料及專業委員審查，全面檢視各地方政府在動物保護政策執行、行政管理及制度落實上的整體表現，並作為持續精進業務的重要依據。

114年度動物保護業務評鑑結果近日出爐，高雄市政府於全國22縣（市）中脫穎而出，榮獲「優等」佳績。此次評鑑項目涵蓋寵物登記管理、特定寵物業管理、執法與行政績效、犬貓絕育推動、業務創新方案，以及實驗動物人道管理等多項核心指標，整體目標達成率突破93%，充分展現高雄市在動物保護政策推動上的系統性治理能力與執行成效。

▲辦理犬貓絕育及預防注射，並鼓勵飼主重視毛孩的健康照護。

在具體執行成果方面，高雄市113至114年全年度動物保護稽查案件累計達36,597件，其中民眾通報案件4,148件、主動稽查32,449件，顯示市府在主動管理與即時回應民意上的雙軌並行。同期動物保護案件裁罰共計311件，裁罰金額累計8,572,500元；另完成犬貓絕育16,086隻。相關執行量能皆占全國比率15%以上，反映本市在動物保護資源投入與政策落實上的高度強度與持續性。

高雄市農業局局長姚志旺表示，今年高雄市在友善動物政策推動上亦達成多項重要里程碑，動物保護已從單一業務推進，逐步轉化為跨局處、跨社群的城市治理議題。未來動保處將持續深化創新作為，推動更多友善動物計畫，強化公民參與及社會溝通，逐步將高雄市規劃為「友善動物特區」，朝向全台首例友善動物城市的目標穩健邁進，打造人與動物和諧共存的宜居城市。（圖╱高市府農業局動保處提供）