全國十大績優農業產銷班在八德！桃市府承諾持續協助農民轉型
桃園市八德區農會今（2）日盛大歡慶115年度農民節大會，透過活動表彰農業有功人員，感謝他們對於農業的重要貢獻。八德區以水稻、蔬菜聞名，透過農民節大會表彰八德在地優秀農業幹部、家政班員、產銷班班員、四健會員、青年農民、農事小組長、水利小組長、優秀養豬戶、共同運銷績優農民、優秀義務指導員、優良農會員工等。
農業局長陳冠義表示，八德區農會近年積極發展農業，目前有稻米班、蔬菜班、花卉班等產銷團隊，去（114）年也在各大農業獎項斬獲佳績；八德區蔬菜產銷班第7班勇奪全國十大績優農業產銷班、農友邱冠鈞榮獲第二屆傑出設施農業經營徵選菁英獎、農友吳承燁則摘下高品質聖誕紅盆花評鑑紅色類（9、15公分）及其他花色類（9公分）盆徑組冠軍，表現十分亮眼。此外，農會所輔導的在地品牌「德農米」及「八三么米」也是市場上供不應求的優質好米。
陳冠義表示，面對氣候變遷與缺工挑戰，農業局亦透過實際協助、技術輔導以及區域合作等來幫助農民，以農業轉型與產業升級、智慧農業為主軸，持續提升桃園農業品質。
