全國南區環境教育成果展嘉縣登場 翁章梁當拍賣官萬元售出檜木再生家具
〔記者王善嬿／嘉義報導〕「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」今天在嘉義縣政府前舉行，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，吸引逾4000人參加。現場舉辦再生家具拍賣會，嘉義縣長翁章梁化身拍賣官，號召現場民眾出價競標，最後分別以1萬2800元、1萬4500元賣出檜木圓桌以及古早味阿嬤檜木菜櫥。
今天南至屏東、北至台中43個社區及超過100個攤位參加活動，除展現社區環境教育、循環經濟成果，還有青創業者販售特色產品，原本種植小番茄的青農莊馬可，以左手香等植物萃取、洲南鹽場的鹽製作各式特色手工皂，甜點造型包小巧精緻，搶佔手工皂市場。
環境部次長葉俊宏今出席活動表示，環境保護是一種公民的責任、社區的日常，社區可以凝聚在地共識，帶動居民環境教育共學與永續行動，落實淨零綠生活；社區在地的驅動非常重要，每個小行動都在累積永續的力量。
翁章梁表示，能來參與的團隊都是在地最棒的社區，互相觀摩、學習特別有意義，結合市集的優質農特產、環保產品，吸引民眾消費，創造經濟價值，謝謝環境部重視各縣市的環保議題，以及天災發生後第一時間的善後工作，幫助人民恢復正常生活、提倡節能永續。
全國南區社區環教成果展嘉義登場 市集吸人潮 (圖)
114年全國南區社區環境教育成果展22日在嘉義縣熱鬧舉行，現場也同步舉辦「嘉有好市集」，逾100個攤位吸引民眾參觀。
全國南區環境教育成果展 翁章梁拍賣再生家具萬元得標
嘉義縣政府今(22)日舉行「全國南區社區環境教育培力、環保小學堂成果展」，結合嘉有好市集「惜福感恩GO」，縣長翁章梁擔任拍賣官競標再生家具，民眾反應熱烈，搶購不可多得的檜木製家具，檜木圓桌以1萬2800元拍出，以及古早味阿嬤檜木菜櫥1萬4500元得標。環保局指出，為促進中、南部與離島縣市社區環境教育交流，來自臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、金門縣、澎湖縣以及嘉義縣地主齊聚，分享一年來的環境教育推動成果，43個社區夥伴設攤宣導，加上嘉有好市集現場超過100個攤位，吸引超過5000人參與。翁章梁、環境部次長葉俊宏出席共襄盛舉，拍賣再生家具也象徵資源重新回到生活中，延長物品使用年限、減少廢棄量，並創造循環經濟，落實「減量、再生、再用」的重要性。葉俊宏次長說，環境保護是一種公民的責任、社區的日常，社區可凝聚在地共識，帶動居民環境教育共學與永續行動,落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要，每個小行動都在累積永續的力量。翁章梁表示，今天能來參與的團隊一定都是在地最棒的社區，互相觀摩、學習特別有意義，結合市集的優質農特產、環保產品，吸引不少民眾消費，創造經濟價值。
