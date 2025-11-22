全國南區社區環教成果展嘉義登場 (圖)

其他人也在看
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 17 小時前
TWICE高雄開唱 警方周邊取締違規攤販 (圖)
台灣成員周子瑜所屬韓團TWICE於22日起一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，首日午後萬名粉絲陸續湧入會場，警方動員維安，並在周邊加強取締違規攤販。中央社 ・ 13 小時前
全國南區社區環教成果展 翁章梁拍賣再生家具 (圖)
嘉義縣政府22日舉行「全國南區社區環境教育培力暨環保小學堂成果展」，現場並進行再生家具競標，由縣長翁章梁（圖）擔任拍賣官。中央社 ・ 13 小時前
粉絲搶拍高捷世運站內子瑜看板 (圖)
台灣成員周子瑜所屬的韓團TWICE於22、23日一連2天在高雄國家體育館（世運主場館）開唱，萬名粉絲湧入會場，許多粉絲在捷運世運站出站後立即搶拍站內周子瑜的廣告看板。中央社 ・ 13 小時前
4年前不告現在才告！高市議會藍綠黨團為「垃圾山」案1張照片吵翻
國民黨立委陳菁徽昨晚貼出一張合照指市長陳其邁力挺涉入月世界垃圾山案的李有財，陳其邁對此喊提告；國民黨高雄市議會黨團今天則...聯合新聞網 ・ 13 小時前
TWICE高雄開唱 大批粉絲湧入世運主場館 (圖)
韓團TWICE於22日晚間將登高雄國家體育館（世運主場館）開唱，吸引萬名粉絲朝聖，開唱前，場外粉絲聚集在大型看板處拍攝合影。中央社 ・ 13 小時前
陸禁日令擴大電影被延期 音樂會「遭便衣警闖入取消」
日本首相高市早苗近日一番「台灣有事論」惹怒北京當局，祭出旅遊禁日令，呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」，不少前往日本的航班首當衝擊。而先前傳出大陸片商決定暫緩上映日本電影，以免票房慘烈，不少日本音樂人、藝人在大陸的活動也接二連三遭取消，日本爵士樂手鈴木良雄（Yoshio Suzuki）近日在北京舉行音樂會，彩排時被便衣警察闖入，要求取消活動。中時新聞網 ・ 16 小時前
全國南區社區環教成果展嘉義登場 市集吸人潮 (圖)
114年全國南區社區環境教育成果展22日在嘉義縣熱鬧舉行，現場也同步舉辦「嘉有好市集」，逾100個攤位吸引民眾參觀。中央社 ・ 13 小時前
日中關係惡化！陸大使館突嗆「釣魚臺屬於中國」 日網一面倒轟：太離譜
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，不僅呼籲中國公民勿赴日旅遊，更祭出禁止水產進口等措施。怎料，中國駐日本大使館昨（21）日突發文嗆，釣魚島（台灣稱釣魚臺）及其附屬島嶼是中國固有領土，更稱中國海警船在「自家領海」內巡航執法正當合法，貼文一出，立刻引發日本網友不滿，直呼「大使館發這種內容太離譜！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
全國南區社區環教成果展 葉俊宏盼落實淨零綠生活
（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）全國南區社區環境教育成果展今天在嘉義縣舉行，縣長翁章梁在現場拍賣檜木再生家具，造成搶購。環境部政務次長葉俊宏表示，落實淨零綠生活，從社區在地的驅動非常重要。中央社 ・ 14 小時前
才喊「台灣有事不是日本的事」解放軍29共機擾台 創本週新高
才喊「台灣有事不是日本的事」解放軍29共機擾台 創本週新高EBC東森新聞 ・ 1 天前
苗栗舊台13線成廢棄物樂園 有車輛水塔浴缸和馬桶
苗栗市大坪頂路段的舊道路已淪為垃圾場！舊路旁的空地堆滿各式廢棄物，包括水塔、馬桶、洗手台、沙發等大型垃圾，甚至還有廢棄車輛被棄置於此。這條人煙罕至的舊道路，在2017年因「南苗高架橋」新路線開通後未封閉，便宜行事的不肖人士有機可趁，將垃圾偷倒在此處。對此，苗栗市公所主秘杜英嘉表示，警方和環保單位將介入處理，以恢復舊路周邊環境的整潔。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
高市早苗挺台後惹禍上身？邱毅點名「這位大老闆」也切割：日本這回虧大了
日本首相高市早苗在國會提出「台灣有事」答詢言論，引發中國強烈反彈，北京隨即採取一系列報復措施，包括抵制赴日旅遊與暫停進口日本水產品。對此，前立委邱毅直言，「高市把路走絕了」，並預測，不久後，要求她下台道歉的聲音將會出現。邱毅質疑高市早苗未與美日高層先商量邱毅今（21）日在臉書發文表示，日本好多媒體為高市開脫，說她不懂法律，在議員岡田克也逼問下講錯了。高市是......風傳媒 ・ 1 天前
警界最甜！「新莊郭雪芙」宣導防詐 網暴動跪求IG：我願意被她銬！
隨著政府「普發1萬元現金」開放民眾透過ATM領取，詐騙集團也趁機蠢動，假冒公部門名義，透過電話指示民眾操作ATM，意圖將民眾辛苦的血汗錢轉走。為了有效提醒民眾「ATM只能自己操作，不可以聽電話指揮」的核心防詐觀念，新北市警局新莊分局攜手網紅拍攝宣導影片。然而，焦點卻被一位高顏值女警給搶走了！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 17 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前