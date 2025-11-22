全國南區社區環教成果展嘉義登場 市集吸人潮 (圖)

內政部常務次長吳堂安昨（廿一）日偕嘉義縣長翁章梁，視察嘉義縣「民雄頭橋都市計畫特II道路銜接十三號及十三之二號道路工程」。吳次長表示，本工程由內政部生活圈道路交通系統建設計畫及前瞻第五期縣市管河川及區域排水整體改善計畫，補助嘉義縣政府五‧六三億元（道路工程約三‧六九億元、用地費約一‧三三億元、雨水下水道約六○六三萬元），設計採人車分流並配置人行道，經過二年多施工，將於近期正式通車，預計可有效紓緩尖峰時間，興中國小與江厝店黃昏市場附近，文化路的交通壅塞情形，保障學童上下課與民眾行車的安全。吳次長表示，中央與地方將持續攜手合作，除針對既有道路品質積極進行改善，並在規劃新闢道路時，即納入人本環境理念，讓好的工程改善及措施，從點逐步擴大到面，進而串連到各縣市之聯通路網，以符合國人 ...

台灣新生報 ・ 1 天前