全國原住民聯絡站總召齊聚 谷暮．哈就細數9年執政成果獲迴響 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨中央黨部昨（17）日召開「全國原住民族聯絡站總召組織會議」，邀集來自全國各地共63個原住民聯絡站總召出席，針對原住民族政策推動方向、基層組織運作及未來輔選工作重點進行交流。黨主席賴清德、秘書長徐國勇、立委陳瑩和伍麗華，以及原民部主任谷暮．哈就均出席會議，並與各地總召面對面對話，同時為新任總召授證，展現中央黨部對原住民族事務的重視。

賴清德表示，原住民聯絡站是政黨與原住民族之間的重要橋樑，感謝各地總召長期投入基層服務與組織經營，中央黨部將持續加強與各地聯絡站的溝通與合作，協助地方組織的拓展與串聯，也期盼與總召們攜手合作，更努力走到每一位族人的面前。

賴清德強調，「多元尊重」一直是民進黨的核心主張，並非將不同族群融合成單一樣貌，而是尊重各族群的差異與文化特色。他指出，民進黨長期鼓勵原住民族人才參與公共事務，透過制度與政策，與執政團隊共同推動進步且務實的建設。

谷暮．哈就則在會中回顧民進黨執政9年來在原住民族事務上的政策與成果，指出其中讓族人最有感的，包括全台已設置525站文化健康站，深化在地照護服務；以及支持部落興建大型公共建築與聚會所，修整對部落具有歷史與文化意義的重要建物。

谷暮．哈就也特別提到，陳瑩與伍麗華長期為族人爭取權益，近期推動結合科技與語言的AI族語對話系統，促進族語與華語之間的即時翻譯與應用；此外，16日最新公布的原住民保留地貸款信用保證啟動方案，也有助於紓解族人在生活與經濟上的實際需求。

民進黨表示，長期以來致力於原住民族權益保障與族群平權，並在制度基礎上推動相關政策。透過此次全國原住民聯絡站總召組織會議，中央黨部期盼整合基層意見、凝聚共識，持續與各地聯絡站夥伴攜手合作，深化原住民族事務的推動與發展。

照片來源：民進黨

