全國原住民聯絡站總召齊聚 賴清德：多元尊重原民非融合 努力走到每位族人面前



民進黨中央黨部17日召開「全國原住民族聯絡站總召組織會議」，邀集全國各地63個原住民聯絡站總召出席，就原住民族政策推動方向、基層組織運作及未來輔選工作重點進行意見交流。黨主席賴清德、民進黨秘書長徐國勇及陳瑩立委、伍麗華立委、原民部主任谷暮．哈就均出席會議，與各地原住民聯絡站總召對話，並為新任總召授證，展現中央黨部對原住民族事務的高度重視。



賴清德表示，原住民聯絡站是政黨與原住民族之間的重要橋樑，肯定並感激總召們長期以來的支持與辛勞，中央黨部將持續加強與各地聯絡站組織的溝通與合作，協助地方組織的拓展與連結，也向總召們提出邀請，與中央黨部一起更努力走到每一位族人的面前。

賴清德說，「多元尊重」一直是民進黨的主張，而不是將不同族群融合，民進黨重視各族群的差異。中央黨部也鼓勵原住民族的人才參政，與執政黨持續推動進步且務實的政策與建設。

原民部主任谷暮．哈就也在此次組織會議中，透過回顧民進黨執政這九年來對於原住民族事務的服務與建設，其中讓族人最有感為525站文化健康站的設置，使在地照護服務深化；以及支持部落興建大型建築及聚會所，修整對部落極具意義的建物等政策。

谷暮．哈就特別強調兩位民進黨籍立委陳瑩及伍麗華委員積極為族人爭取權益，近日推出結合科技與語言的AI族語對話系統，使族語與華語相互翻譯，提供部落族人多元使用；以及16日最新公布的原住民保留地貸款信用保證啟動方案，解決族人生活經濟上的困境。

民進黨長期重視原住民族權益與族群平權，並致力於在制度基礎上推動原住民族政策。透過此次全國原住民聯絡站總召共識會議，中央黨部期盼整合基層意見，進一步凝聚工作方向，持續與各地連絡站夥伴攜手合作，持續推動原住民族事務的深化與發展。