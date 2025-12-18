全國原住民聯絡站總召齊聚 賴清德：多元尊重原民非融合

民進黨中央黨部昨（17）日召開「全國原住民族聯絡站總召組織會議」，邀集來自全國各地共63個原住民聯絡站總召齊聚一堂，針對原住民族政策推動、基層組織運作及未來輔選工作重點進行意見交流。黨主席賴清德、秘書長徐國勇，以及立委陳瑩、伍麗華與原民部主任谷暮．哈就均出席會議，並為新任總召授證，展現中央黨部對原住民族事務的高度重視。

賴清德致詞時表示，原住民聯絡站是政黨與原住民族之間的重要橋樑，感謝各地總召長期在基層的付出與支持。中央黨部未來將持續深化與聯絡站的溝通合作，協助地方組織拓展連結，並邀請總召們與黨部一起，更努力走到每一位族人面前。

廣告 廣告

賴清德強調，民進黨始終主張「多元尊重」，而非將不同族群強行融合，並重視各族群文化與差異性，未來也將持續鼓勵原住民族人才投入公共事務與政治參與，攜手推動進步且務實的政策。

更多品觀點報導

權力分立的末日 從財劃法不副署看台灣憲政崩壞

揭民進黨在野喊修法、執政8年不動 黃國昌：財劃法淪憲政災難

