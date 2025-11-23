全國呼吸道插管競賽 南消奪冠

南消於「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」賽事中共五組隊伍奪下大獎，除救護隊員陳世欽、義消杜忠洋奪得「呼吸道插管組」冠軍外，其他人員榮獲優勝及佳作等。 （讀者提供）

記者王勗∕台南報導

南市消防局今年參與中華緊急救護技術員協會舉辦的「第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」，南消派出多組菁英隊伍參賽對陣全國專業隊伍，新營高級救護隊員陳世欽與救護義消杜忠洋二人成功在呼吸道插管組中脫穎而出，奪得全國第一殊榮，南消亦有人員榮獲優勝及佳作等，展現台南救護實力。

中華緊急救護技術員協會辦理的競賽是國內急救領域年度盛事，廿二日於台中逢甲大學舉辦急救競賽，本次賽事分為呼吸道插管競賽、ＣＰＲ競賽、ＭＣＰＲ競賽三大組別，其中呼吸道插管為急救最困難項目，僅開放具備醫師或高級救護技術員（ＥＭＴ-Ｐ）資格者報名。本次賽事也特別針對插管競賽設計五項高難度情境，進一步考驗選手臨場應變能力與技術。

如在倒塌房屋廢墟，需在黑暗、狹窄且結構不穩的夾縫中對受困患者實施插管，在水域溺水情境，則要求選手在漂浮不定、劇烈搖晃的竹筏上施救，本次競賽也結合臨床實務的「藥物輔助插管（Drug-Assisted Intubation,DAI）」概念，要求選手在高壓下精準判斷藥物使用時機。另CPR競賽與MCPR競賽也依循最新的AHA ECC&CPR GUIDELINES評核標準，根據呼吸道異物梗塞處置、ＣＰＲ品質、速度與器械操作的正確性為評核標。

南消於本次賽事中共計五組隊伍奪下大獎，除救護隊員陳世欽、義消杜忠洋奪得「呼吸道插管組」冠軍外，同組救護員林威廷、林弘瑋、李易、李致穎榮獲優勝，李修任、鄭凱澧榮獲佳作，救護義消王嘉琪與黃郁雯也於ＣＰＲ比賽中獲得佳作。

得知南市救護團隊獲得佳績，市長黃偉哲特別向獲獎選手表達祝賀與感謝，感謝這群守護城市的無名英雄，為市民提供最優質的緊急醫療服務。消防局長李明峯強調，未來將持續強化高階救護技能培訓，精進救護人員於各類艱困情境中的處置能力。