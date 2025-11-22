全國唯一六連霸 南市獲海洋教育地方政府獎特優

臺南市六度榮獲海洋教育地方政府獎特優，全國唯一六連霸。（記者李嘉祥攝）

臺南市再度榮獲教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，締造全國唯一「六連霸」紀錄，另官田區隆田國小校長林佑霖亦獲海洋教育推手「個人獎」，展現推動海洋教育厚實成果。教育部肯定臺南推動機制、課程研發、場域建置與教師培訓等面向具系統性成果，讓海洋教育真正融入日常，成為學生理解環境、認識家鄉與親近海洋的重要力量。

市長黃偉哲表示，臺南是與海共生城市，從歷史文化到自然生態都與海洋緊密連結；市府長期推動海洋教育，透過課程設計、場域體驗與跨局處合作，讓學生「知海、親海、愛海」；再次獲得全國特優殊榮是團隊多年努力成果，未來會持續深化課程內容與場域特色，培養具備海洋素養與永續行動力的下一代。

教育局長鄭新輝說，南市建立完整穩定海洋教育推動系統，攜手漁會、台江國家公園及海洋委員會等單位形成推動網絡，並研發一百廿三件海洋教材與教案，內容涵蓋SDGs、在地文化與氣候行動，結合教科書進行領域融入，提供臨海與非臨海學校教師教學支持。

鄭新輝局長指出，教育局也推動多元海洋體驗，如獨木舟、潮間帶探索、濕地觀察與海洋詩創作，深化學生對海洋理解、培養環境關懷，同時強化教師專業，成立海洋教育教師共備社群推動素養導向、數位工具應用及海洋科學實作研習，提升教學品質；未來會持續推動海洋教育融入生活，讓學生能以海洋為師，建立對海洋理解與責任感，在日常行動中落實永續理念。

獲得海洋教育推手個人獎的官田區隆田國小校長林佑霖說，他以「終身實踐者」為理念投入海洋教育，未來會持續深化及創新課程，引導學生以更開闊的視野理解海洋、懂得珍惜周遭環境，做出負責任的行動。