全國唯一致祀神農大帝 梧棲農會農民節傳承農業信仰

梧棲區農會舉辦致祀神農大帝祭典。





農民節是農業界一年一度的重要盛事，也是對農民長年辛勤付出的最高肯定。臺中市梧棲區農會4日上午9時，在農會會本部舉辦「梧棲區各界慶祝115年農民節表彰暨節約用電宣導活動」，現場氣氛溫馨熱烈，各界貴賓齊聚一堂，向第一線耕作的農民朋友表達敬意與感謝。

梧棲區農會總幹事吳柏慧表示，農業是國家發展的重要根基，農民更是社會穩定與糧食安全的關鍵力量。透過農民節活動，除了感謝農民一年來辛勤耕耘、默默付出，也希望喚起社會大眾對農業與農村發展的重視，肯定農民為社會安定與經濟發展所作出的重要貢獻。

臺中市政府副市長鄭照新擔任主祀官。

梧棲區農會為全國唯一持續舉辦致祀神農大帝祭典的農會，本次活動特別邀請臺中市政府副市長鄭照新擔任主祀官，率領全體人員虔誠致祀。透過莊嚴隆重的儀式，答謝神明過去一年的庇佑，並祈求新的一年國泰民安、風調雨順、五穀豐收，展現農民敬天惜地、感恩自然的信仰精神，深具農業文化傳承意義。

農民節表彰大會中，農會表揚在農事推廣教育、農業生產技術提升、農村經濟發展及農村建設等領域表現傑出的農民，合計頒發十二大類、170名傑出及資深農民獎項，肯定其長期深耕農業、無私奉獻的精神。現場並邀請梧棲區農會家政班班員帶來精彩表演，為獲獎農民喝采，場面溫馨感人，展現農村社區的凝聚力與活力。

此外，活動也結合節約用電宣導，呼籲農民及民眾在日常生活與農業生產中落實節能行動，共同為環境永續盡一份心力。

梧棲區農會強調，未來將持續秉持「以農為根、以民為本」的核心價值，配合政府推動智慧農業與綠色永續發展政策，透過創新科技與友善環境作法，協助農民提升生產效益、改善農業環境，引領農業邁向現代化與智慧化，讓農民享有更穩定、優質的生活品質。

