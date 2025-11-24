全國唯一！郵局「臨櫃領現」普發一萬今開跑 半天發出27.3萬餘筆

即時中心／徐子為報導



配合中央政府普發一萬元，金融單位提供多元領取管道。中華郵政統計，截至今（24）日下午1時，「臨櫃領取」已達27萬3000餘筆，「登記入帳」達437.6萬餘筆，「ATM領現」達90.9萬餘筆，民眾透過郵局各管道領取總計達555.8萬餘筆。





政府普發1萬元，中華郵政提供民眾領取管道，包括「登記入帳」、「ATM領現」及全國唯一「臨櫃領現」服務。今天是「臨櫃領現」第一天，郵政公司董事長王國材、工會理事長林榮州、副總經理藍淑貞及板橋郵局經理張清龍前往中和、新店及板橋郵局視察，現場運作順暢。



郵局考量人潮較多，「臨櫃領現」開放首週按證件尾號分流，「臨櫃領取人」身分證號或居留證統一證號尾數單號週一、三、五領取，雙號週二、四、六領取。「臨櫃領現」要攜帶領款人健保卡，健保卡照片若不足以清楚辨識，需額外攜帶身分證或居留證輔助證明；如請人代領，代領人要另外攜帶自己的身分證件，如健保卡、身分證或居留證。





