全國唯一3連霸 桃園蟬聯國際CDP A級減碳城市

桃園最強勇奪國際 CDP A 級減碳城市「全國唯一三連霸」，穩定表現成為國際標竿。（環保局提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市政府積極推動氣候治理再獲國際肯定，再度獲選二０二五年全球Ａ級城市名單，成為全國唯一連續三年取得ＣＤＰ Ａ級的城市。ＣＤＰ為全球最具指標性的城市氣候評比，桃園以穩健政策與確實成果躋身世界一級城市行列。

環保局長顏己喨十五日表示，ＣＤＰ評分高度重視「資訊透明度」、「氣候風險管理」、「治理架構建置及行動落實」。桃園能連續三年取得Ａ級，代表城市在制度建置、政策追蹤、跨局處治理與量化成果上均獲得國際高度評價並與國際一級減碳城市並列。

顏己喨指出，桃園於二０二二年公布「二０五０淨零路徑」，設定二０三０年減碳百分之五十的目標，並以跨局處治理架構，每兩個月滾動檢視各項政策成果。

根據盤查資料，二０二四年全市排放量，已較二０一四年減少約八百萬噸（二氧化碳當量），降幅達百分之二十二點七四，進度明顯優於原訂淨零路徑。產業端也展現高度參與意願，已有超過八成在地企業提交自主減量計畫，形成公私協力的減碳動能。

除減碳外，桃園今年七月正式施行「桃園市推動淨零城市自治條例」，聚焦產業綠能、住商節能、綠色交通及淨零生活四大主軸，透過制度化方式讓淨零政策能長期執行。市府同步推動公車電動化、舊柴油車汰換、建築節能、加速再生能源佈建等行動，並建置「碳中和資訊平台」提供法規、盤查工具與輔導資源，提升企業與市民的參與度。

在人才端，環保局已辦理三十七場「綠領人才」訓練，累計培育一千六百九十二名碳管理與盤查專才，協助企業導入低碳技術、提升能源效率，成為桃園產業淨零轉型的重要支撐力量。