全國商店優良店長選拔 遠傳18代表獲頒優良店長

(記者謝政儒綜合報導)遠傳於台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）舉辦之「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」再添佳績。昨（3）日舉行的頒獎典禮中，遠傳自全台門市精選18位服務代表參與審查，最終全數通過並獲頒「優良店長」。在歷時半年的初選、書審與在地活動經營等嚴格考核後，更有3位店長以卓越營運思維與創新服務模式脫穎而出，榮獲「傑出店長獎」，並共獲得4項特殊獎，不僅是電信業最佳表現，也展現遠傳透過長期培育人才、強化服務細節與深化社區連結所累積的企業能量。







本屆選拔共有47家知名連鎖企業與266位優良店長角逐，最終僅162位取得挑戰傑出店長資格，競爭激烈。遠傳多年持續深耕人才發展，不僅培育出超過261位優良店長，更誕生61位傑出店長，累積成為電信產業中獲獎最多的企業。所有參選店長皆須通過神秘客評核、公益參與，以及半年以上培訓等層層考驗，最終在顧客服務、創新營運與在地關係經營等面向展現專業與影響力。



今年脫穎而出的店長們，更以截然不同的經營哲學，詮釋服務不僅是一套流程，而是一份為社區與顧客帶來價值的使命。得獎店長如下：



面試優異獎：「遠傳小叮噹」蔡奕辰，士林門市店長，加入遠傳10年，以創意與熱情帶領冠軍團隊。從企業拜訪到親子環保活動，結合AI熟客經營，讓門市績效穩居第一，更重視員工心情與顧客體驗，打造滿意度最高的團隊。蔡奕辰表示：「保持初心，讓服務與績效持續升級，這份榮耀屬於每一位夥伴！」



最佳創新獎暨 2025傑出店長：「愛心總舖師」司徒文正，遠傳小港漢民門市店長，深耕14年以溫暖與行動打造社區信賴。從公益送暖到創新服務，門市業績翻倍、顧客滿意度連續三季全台第一，他表示：「服務的本質，是讓人心被看見，用愛，讓門市發光。」



店務心得優異獎暨2025傑出店長：「網紅店長」柳柔伊，遠傳板橋四川門市店長，13年來以創新策略帶領團隊，首創門市短影音經營，業績提升60%、影片總觀看數破10萬，並推動全國門市投入影音行銷。柳柔伊表示：「人生最大的快樂，是做別人說你做不到的事，用流量創造業績，更讓團隊發光。」



門市服務品質優異獎暨 2025傑出店長：「月光仙子」顏芳蓓，遠傳大里塗城門市店長，憑10年跨區帶店經驗，三個月內讓業績翻倍並打造門市變身行動，包括推出數位小學堂、友善休息站，顧客滿意度榮獲全台第一，成功讓老門市成為社交新聚點。她說：「成功不是偶然，是日積月累的必然，變身只是開始，守護到底才是使命！」