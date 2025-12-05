全國商業類學生技藝競賽傳捷報 桃市觀音高中選手奪「網頁設計」金手獎殊榮

觀音高中校長鄭齡憶帶領師生參加114學年度全國商業類技藝競賽，勇奪1金手3優勝佳績。圖：觀音高中提供

114學年度全國高級中等學校商業類學生技藝競賽昨(4)日成績揭曉，桃園市立觀音高中在全國眾多好手激烈競爭中脫穎而出，展現豐碩的教學成果，學生不負眾望，一舉奪下1座金手獎、3座優勝的輝煌戰績。其中，學生許宜榛在「網頁設計」職種勇奪金手獎殊榮；林畇祺、傅筱涵、邱子芮三名學生則分別在「數位動畫」、「電腦繪圖」及「平面設計」職種強勢拿下優勝。這份成績單不僅刷新校史紀錄，更在全國舞台上擦亮了觀音高中的招牌。

廣告 廣告

觀音高中網頁設計榮獲金手獎，指導老師梁智傑與學生許宜榛。圖：觀音高中提供

觀音高中表示，技藝超群，金手獎展現專業實力，全國技藝競賽是技職體系年度最高榮耀的競技場，本屆競賽更是高手雲集。獲得「網頁設計」金手獎的許宜榛，在指導老師的密集培訓下，展現出超越同齡人的邏輯思維與程式美感。她將枯燥的代碼化為兼具實用與吸睛的網頁介面。許宜榛激動地說，「這場比賽就像一場未知的冒險，備賽期間曾經迷惘、也曾經想放棄，但能拿到象徵最高榮譽的金手獎，證明所有的堅持都是對的，感謝家人、老師的陪伴鼓勵，讓夢想成真。」

觀音高中數位動畫榮獲全國優勝，指導老師陳美燕與學生林畇祺。圖：觀音高中提供

設計群科大放異彩，展現多元創意，觀音高中在設計領域同樣展現強大實力，三位優勝選手各具特色。林畇祺參加數位動畫以細膩的角色設定與流暢的動態表現獲評審青睞，他表示，「一路上遇到很多技術瓶頸，但每次突破難關後的成就感，都讓我比昨天更有信心。」

觀音高中電腦繪圖榮獲全國優勝，校長鄭齡憶(左起)、學生傅筱涵與指導老師袁孟瑜。圖：觀音高中提供

傅筱涵參加電腦繪圖的作品兼具藝術性與商業價值，她感性地說，「作品完成的那一刻，無論名次如何，我都覺得自己已經贏了，因為我看見了自己技術的蛻變。」邱子芮參加平面設計則以獨特的視覺語言脫穎而出，她笑著提到，「這份榮耀不只是屬於我，也是屬於一路支持我的家人、師長與同學。」

觀音高中平面設計榮獲全國優勝，校長鄭齡憶(左起)、學生邱子芮與指導老師馬佩雯。圖：觀音高中提供

觀音高中校長鄭齡憶高度肯定這份師生共創的佳績，並特別感性地指出，獎牌的光芒固然耀眼，但她更珍視孩子們在選手室裡奮鬥的過程，看見孩子背後的「不放棄」。

鄭齡憶表示，「台上一分鐘台下十年功，我看見的是孩子們無數個挑燈夜戰的背影，看見他們為了突破瓶頸而廢寢忘食。這次全國商業類比賽的成果，是青春的印記、更是夢想與汗水交織的結晶。」

鄭齡憶進一步強調，「觀音高中一直相信，每個學生都有無限可能。這次1金3優勝的佳績，正是桃園市技職教育『桃鑄長才、技創未來』的最佳寫照。學校將持續秉持『專業、創新、卓越』的精神，提供最大的舞台，讓每一位觀音學子都能發光發熱。」

觀音高中提到，此次師生凱旋歸來，全校師生與有榮焉。這份榮耀證明了學校在落實適性揚才、強化實作能力的教育方針上，已具備全國級的競爭力，未來將持續培育更多優秀的技職人才，成為社會的中堅力量。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】搶快釀禍！自小客闖紅燈直撞女騎士 驚險畫面曝

大園鐵工廠員工遭「撒旦之母」炸飛身亡 桃警曝爆裂物來源