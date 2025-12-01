全國商業類學生技藝競賽 國立臺南高商登場

114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽1日於國立臺南高商登場

114學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽詴有來自全國136所高級中等學校、519位技藝優秀學生參與競技

教育部表示，114學年度商業類學生技藝競賽於12月1日至4日在國立臺南高商舉行，這次競賽包含平面設計、網頁設計、程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、商業簡報、職場英文、數位動畫等9個職種；來自全國136所高級中等學校、519名選手參與競技，將爭取技藝「金手獎」殊榮。

教育部指出，今年競賽主題為「南得金手全制霸，商技少年占鰲頭」，凸顯府城的百年歷史商業職校-國立臺南高商，也強調這是一場集結全國各地商業技能年輕好手在此爭取難能可貴的金手獎高強度競賽，搶占鰲頭、制霸全臺。

教育部強調，產學合作一直是技職教育發展重點，本次競賽均為各校菁英選手參賽，為了促進產業與人才的對接，主辦單位也提出產學媒合合作計畫，讓優秀選手能有機會接軌產業，提早進入職場歷練學習；此外，還有熱心公益的贊助廠商，像是點將家投資股份有限公司、廣田資訊有限公司、聰惠記帳士事務所、三佑科技公司等廠商，提供贈品或贊助學生獎學金。企業以具體行動支持技職教育正向發展，技藝競賽各校菁英同場競技，更是讓企業更加肯定技職教育，而選手犧牲個人時間淬煉技術，正所謂「十年磨一劍」，堅持不懈的職人精神與「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，才是辦理技藝競賽的真諦。

國教署表示，技職教育是臺灣經濟發展的基石，這次競賽特聘國立雲林科技大學智慧機器人學程教授夏郭賢擔任命題及評判工作會的總召集人，帶領各職種命題及評判委員，透過學、術科測驗來體現高中階段技職教育的亮點成果。