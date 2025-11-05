全國商總、韓國進口協會簽署合作備忘錄

全國商業總會理事長許舒博（前左五）與經濟部國際貿易署長劉威廉（左六）、韓國進口協會會長尹英美（左四）及駐臺北韓國代表部等全體來賓合影。（圖：全國商總提供）

▲全國商業總會理事長許舒博（前左五）與經濟部國際貿易署長劉威廉（左六）、韓國進口協會會長尹英美（左四）及駐臺北韓國代表部等全體來賓合影。（圖：全國商總提供）

全國商業總會與韓國進口協會（KOIMA）為強化臺韓雙邊產業合作與貿易資訊交流，促進企業間實質商業媒合，五日共同舉辦「臺韓產業交流論壇暨合作備忘錄簽署與商業媒合會」，會中由韓國進口協會會長尹英美、全國商業總會理事長許舒博，在經濟部國際貿易署長劉威廉及駐臺北韓國代表部高尚郁代理代表共同見證下，正式簽署合作備忘錄（MOU），象徵臺韓產業合作邁向新里程碑，開啟雙邊經貿新篇章。

廣告 廣告

商總理事長許舒博感謝韓國進口協會會長尹英美來臺簽署合作備忘錄，率領韓國業者參加臺韓產業交流論壇和商業媒合會，韓國與臺灣地緣相近，兩國同為出口導向經濟體，產業結構相似，長期在經濟及文化領域往來密切。二○二四年臺韓雙邊貿易總額達六四五億美元，創歷史新高。其中我對韓出口額為二○八億美元，自韓進口為四三七億美元，貿易逆差達二二九億美元，且進口年增率高達五三·八％。

韓國目前已成為我第四大貿易夥伴及進口來源國，但韓國卻是臺灣的第六大出口市場，顯示雙邊貿易結構仍呈明顯逆差，近年商總積極和韓國公會組織合作，期透過產業界交流合作，讓韓國企業更深入了解臺灣優質產品，逐步提升我對韓出口能力，實現互利共榮發展目標。許舒博強調，本次與韓國進口協會簽署合作備忘錄，期盼未來透過兩會密切合作，建立長期夥伴關係。藉雙方的網絡與資源整合，促進臺韓企業拓展客戶基礎與業務規模，進一步帶動服務業成長與升級。

國際貿易署長劉威廉表示，今年已編列預算，希望鼓勵台灣的會展旅遊；在鼓勵進口方面，未來規劃方向是讓有意願且與國外有商業合作關係的企業主，可向該署申請邀請買主到台灣採購。台灣與韓國已簽署避免所得稅雙重課稅協定，未來希望在制度化基礎上，深化彼此在觀光、經貿、人員交流的合作關係。

韓國進口協會會長尹英美表示，韓國與臺灣在經濟、文化與人員交流等領域長期合作，彼此為重要經貿夥伴。臺灣以半導體、ICT與精密機械等產業引領全球，展現強勁創新動能。韓國進口協會自一九七○年成立以來，擁有約八千三百家會員企業，致力推動進口產業發展與穩定供應鏈，並透過「韓國進口博覽會」促進國際交流，期盼此次MOU的簽署能進一步強化兩國企業合作，開創互利共榮新契機。

駐臺北韓國代表部高尚郁代理代表指出，韓國與臺灣在經貿、科技及文化領域互動密切，兩地人員交流於二○二四年達約二五○萬人次，顯示韓臺關係更加緊密。韓方樂見雙方文化交流日益活躍，包括韓國食品、化妝品及K-pop在台灣的流行，並強調韓臺企業應把握當前合作契機，透過此次經貿論壇，探索貿易需求、分享創新想法，並為雙方建立互利互補的經貿合作基礎，韓國代表部將全力營造有利的貿易環境，促進企業積極交流。