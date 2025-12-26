全國啦啦隊賽 南應大奪6獎項

南應大舞蹈系學生參加全國啦啦隊錦標賽，榮獲彩球團體公開組第一名，將於明年一月前往日本參加Grand Final General團體公開賽。

（南應大提供）

記者汪惠松∕永康報導

台南應大舞蹈系學生跨年級合作，參加二０二五年全國啦啦隊錦標賽暨一一四學年度中等學校啦啦隊錦標賽，憑藉紮實的舞蹈訓練、獲得爵士、彩球、嘻哈雙人公開組等六個獎項，整體表現十分亮眼。

此項競賽從社會公開組、大專院校、高中、國中小至幼兒階段的分齡隊伍同場競技。台南應大舞蹈系由老師黃淑蓮帶領近五十名學生參賽，其中彩球團體公開組由外聘教練廖芝編排，榮獲第一名佳績，師生們將於二０二六年一月十七日前往日本繼續挑戰國際公開賽，展現南應大舞蹈系在啦啦舞領域的專業實力與國際競爭力。

爵士團體公開組由高一至大三學生共同組成，跨學制合作出賽，榮獲第二名。該作品由舞蹈系大四學生方子僑編排，並由高文萓擔任助理教練，兩位皆為具備專業證照的Ｂ級啦啦舞教練，充分展現學姊傳承與實務教學結合的教學成果。

在嘻哈團體公開組項目中，由四技學生黃詩媛、余振維與楊恩睿統籌與編排，獲得第四名，顯示學生在合作能力、團隊領導及風格掌握上的成熟表現。

此次參賽成果不僅展現學生在舞蹈技術、表演張力與團隊默契上的優異表現，也體現舞蹈系長期推動專業訓練、跨年級學習與實務導向教學成果。未來，舞蹈系將持續鼓勵學生參與全國與國際賽事，拓展專業視野，培養具備舞蹈創作、教學與表演實力的全方位藝術人才。